Работа мечты – ездить на новеньких Bugatti и получать за это деньги
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Сейчас он следит, чтобы каждый Bugatti работал безупречно и «соответствовал всем строгим критериям». Как говорят в компании, «автомобиль не станет Bugatti, пока Стив не одобрит его». Под его руководством были разработаны процедуры контроля качества и оборудовано специальное помещение для измерений и анализа, где гиперкары проходят тщательную проверку перед тем, как отправиться законным владельцам. Кроме того, разработана специальная 5-часовая программа тест-драйва, включающая этапы в городе, на шоссе и на гоночном треке.
Перед тем, как сесть за руль Bugatti, тест-пилот проверяет регион, в который будет отправлен автомобиль, чтобы убедиться, что он омологирован. Затем он проверяет желаемую конфигурацию и опции, чтобы все электрические функции работали должным образом. Затем водитель запускает четырехцилиндровый двигатель W16 и выезжает с завода на тест-драйв протяженностью порядка 300 километров по дорогам Эльзаса, проводя следующие несколько часов в поисках недостатков. Например, на скорости 80 км/ч он едет по мощеной дороге, измеряя уровень комфорта в салоне и шум, исходящий от подвески.
Бывшая взлетно-посадочная полоса аэропорта Кольмара используется для высокоскоростных испытаний, во время которых суперкары разгоняются до 300 км/ч и больше. Пилот проверяет работу рулевого управления и системы стабилизации, газ, тормоз, аэродинамику и маневренность. Если все в порядке, техники меняют масло и шины, устанавливают оригинальную нижнюю часть кузова, и машина отправляется на финальную 50-километровую часть испытаний. В общей сложности каждый Bugatti проезжает от 350 до 750 километров, прежде чем будет готов встретиться со своим владельцем.
Через руки Стива Дженни прошло 90% всех современных Bugatti, включая Veyron, Chiron и Divo. За 17 лет он проехал на них в общей сложности более 350 000 километров. «Каждый день уникален, и вождение этих удивительных автомобилей – источник постоянной радости для меня».
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