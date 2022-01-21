21 января 2022, 08:37
Работа мечты от Dodge: компания ищет крутого мастера дрифта с зарплатой 150 000 долларов
Компания Dodge объявила конкурс на соискание вакантной должности «Главного изготовителя пончиков». Речь идет вовсе не сладком лакомстве, а о кругах жженой резины на асфальте.
Дарья Климова Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Заявки принимаются в виде коротких роликов, в которых надо за пару минут убедительно продемонстрировать драйв и креативность. Жюри просмотрят все работы и выберут 10 человек, которые будут соревноваться в необычном реалити-шоу. Победитель сможет целый год ездить на топовых моделях Dodge и получать за это приличные деньги.
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