Кто может стать инспектором ГАИ и сколько реально платят в разных городах

29 мая 2026, 07:59
Работа в ГАИ: требования к кандидатам, зарплаты и реальные ограничения для желающих
Мало кто знает, но устроиться в ГАИ сегодня не так просто: требования к здоровью, возрасту и опыту стали жестче, а зарплаты зависят от региона и стажа. Корреспондент Autonews проверил, как проходят собеседования, какие бонусы обещают и что мешает попасть в ряды дорожных инспекторов. Почему это важно именно сейчас - объясняем на реальных примерах.
В последние годы в России заметно вырос интерес к вакансиям в ГАИ, и это неудивительно: массовый отток сотрудников из МВД, о котором говорил глава ведомства Владимир Колокольцев, привел к сотням открытых позиций по всей стране. Для многих автолюбителей вопрос трудоустройства в дорожную полицию стал не только способом получить стабильную работу, но и возможностью узнать, насколько реально попасть в эту структуру без связей и опыта. Как выяснилось, требования к кандидатам и условия работы могут сильно отличаться в зависимости от региона.
Попытки дозвониться до отделов кадров в разных городах показали: даже на фоне кадрового дефицита не все готовы оперативно общаться с соискателями. В Перми, где удалось быстро выйти на связь, сразу уточнили наличие военного билета и состояние здоровья. Кандидатам с проблемами суставов или сердца путь в ГАИ закрыт - обязательна медкомиссия, и даже незначительные отклонения могут стать препятствием. Вопросы о семейном положении или мотивации практически не задают, зато интересуются опытом службы в армии и категорией годности.
Зарплата для новичков в Перми начинается с 50 тысяч рублей в месяц, а через пять лет может вырасти до 65 тысяч. Дополнительно обещают премии раз в квартал, полгода и год, а также возможное повышение окладов в ближайшее время. График работы - два через два, но в праздники и на рейдах часто приходится выходить сверхурочно. Кандидаты, лишенные водительских прав за серьезные нарушения, даже не рассматриваются.
В Сочи требования к образованию оказались строже: здесь интересуются не только наличием диплома, но и специальностью. Офицерское звание после военной кафедры - большой плюс. Местная прописка и отсутствие серьезных штрафов по ПДД также важны, но единичные нарушения не критичны. Зарплата в Сочи чуть выше - около 60 тысяч рублей, но график может быть более напряженным из-за постоянных мероприятий и рейдов. Отпуск строго по графику - 40 дней, а после 10 лет службы добавляют еще пять дней отдыха.
В Красноярске возрастной порог для кандидатов - до 50 лет, что заметно выше, чем в ряде других регионов. Однако отсутствие службы в армии или категория годности B из-за плоскостопия могут вызвать вопросы у кадровиков. Решение принимает врачебная комиссия, и даже при незначительных ограничениях могут отказать. Водительское удостоверение категории B - обязательное требование, а грубые нарушения ПДД автоматически закрывают дорогу в ГАИ. Семейное положение не играет роли, но предупреждают: работа напряженная, график сложный - чередование дневных и ночных смен, частые подмены и рейды.
Перед началом службы будущих инспекторов отправляют на обучение в учебный центр на 1-2 месяца. В этот период зарплата составляет 40 тысяч рублей, после чего присваивается первое звание и оклад увеличивается на 15 тысяч. Среди бонусов - отпуск от 40 дней, бесплатный проезд к месту отдыха, ведомственная медицина, выслуга год за полтора и льготные путевки в санатории. Как отмечает Autonews, такие условия выглядят привлекательно, но реальный конкурс на вакансию остается высоким из-за жестких требований к здоровью и биографии кандидата.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: для поступления в ГАИ обязательно прохождение медкомиссии, отсутствие серьезных нарушений ПДД и наличие военного билета или службы на военной кафедре. Возрастные ограничения и требования к здоровью могут отличаться по регионам, а график работы часто оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для многих кандидатов именно эти нюансы становятся решающими при выборе профессии инспектора дорожной полиции.
