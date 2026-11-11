Сумку опечатали по всем правилам, но до хозяйки она не дошла: кто на вокзале в Петербурге решил забрать находку себе?

11 ноября 2026, 11:21
Как забытая в «Сапсане» сумка стала предметом уголовного дела
Как забытая в «Сапсане» сумка стала предметом уголовного дела
Обычная поездка обернулась для пассажирки потерей. Забытый багаж прошел на вокзале несколько этапов передачи. В деле важны действия работников железнодорожного комплекса. Транспортная полиция установила предполагаемого участника истории.
После прибытия поезда в Петербург сумка с ноутбуком осталась без хозяйки. Ее забыла 33-летняя пассажирка «Сапсана». Проводница обнаружила багаж и сообщила о находке начальнику поезда.
Затем сумку опечатала сотрудница и передала уполномоченному лицу. По служебной цепочке имущество должно было вернуться владелице. Однако, по данным правоохранителей, работник вокзального комплекса решил оставить ноутбук себе. Техника принадлежала жительнице Петербурга. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей. Эти сведения приводит Мойка78 со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Согласно публикации, сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого. Им оказался 44-летний работник вокзального комплекса. По версии следствия, после получения сумки он не стал возвращать ее пассажирке и присвоил находившуюся внутри технику.
По сообщению издания, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, о краже с причинением значительного ущерба. В публикации указано, что максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сообщение о возбуждении дела не означает, что суд установил вину подозреваемого.
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