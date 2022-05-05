Работникам «Автотора» начали выдавать землю под картошку
Фото: РИА Новости
Фото: Автотор
Фото: Автотор
Фото: Автотор
Как сообщили 110KM.RU в пресс-службе предприятия, «участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам – земля вспахана и проборонована». Кроме того, «Автотор» поможет сотрудникам с покупкой высококачественного отечественного семенного картофеля.
Напомним, калининградский завод «Автотор» был основан в 1994 году. До недавнего времени здесь собирали автомобили BMW, Kia, Hyundai и Genesis. В 2021 году было выпущено 177 тысяч автомобилей. Сейчас предприятие испытывает трудности с поставками комплектующих. С 1 мая сотрудников отправили в корпоративный отпуск на три недели. В штатном режиме продолжают работать только сотрудники, задействованные в подготовке производства электрокаров, строительстве новых мощностей и жизнеобеспечении предприятия.
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