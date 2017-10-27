27 октября 2017, 09:17

Работникам Subaru тоже не хватило квалификации

Проверка, проведенная на предприятии автопроизводителя Subaru, выявила, что финальный контроль безопасности машин осуществляли сотрудники, не имеющие необходимой квалификации.
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Японское законодательство требует, чтобы все автомобили, сошедшие с конвейера, подвергались тщательной проверке. Тестированию подлежат все системы безопасности, рулевое управление, тормозная система и другие узлы. Этот этап выпуска новых транспортных средств доверяется сотрудникам, прошедшим необходимое обучение и получившим соответствующий сертификат.

Но как выяснилось, на предприятии Subaru этим правилом пренебрегли - авто проверяли работники, которые еще только проходили обучение. Сейчас репутация автопроизводителя оказалась под ударом. По предварительным данным, эти специалисты могли работать на заводе на протяжении последних 30 лет. Если власти сочтут это нарушение достаточно серьезным, то отзыву могут подлежать до 300 000 автомобилей.

Это не первый скандал, связанный с квалификацией сотрудников автозаводов. Ранее сообщалось, что компания Nissan начала масштабный отзыв своих машин. На пяти предприятиях марки были выявлены схожие нарушения - финальную проверку безопасности проводили рабочие без должной квалификации.

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GreatTest
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Работникам Subaru тоже не хватило квалификации
{{material_121494}}Японское законодательство требует, чтобы все автомобили, сошедшие с конвейера, подвергались тщательной проверке. Тестированию подлежат все системы безопасности, рулевое управление, тормозная система и другие узлы. Этот этап выпуска новых транспортных средств доверяется сотрудникам, прошедшим необходимое обучение и получившим соответствующий сертификат.Но как выяснилось, на предприятии Subaru этим правилом пренебрегли - авто проверяли работники, которые еще только проходили обучение. Сейчас репутация автопроизводителя оказалась под ударом. По предварительным данным, эти специалисты могли работать на заводе на протяжении последних 30 лет. Если власти сочтут это нарушение достаточно серьезным, то отзыву могут подлежать до 300 000 автомобилей.Это не первый скандал, связанный с квалификацией сотрудников автозаводов. Ранее сообщалось, что компания Nissan начала масштабный отзыв своих машин. На пяти предприятиях марки были выявлены схожие нарушения - финальную проверку безопасности проводили рабочие без должной квалификации.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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