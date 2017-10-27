Работникам Subaru тоже не хватило квалификации
Проверка, проведенная на предприятии автопроизводителя Subaru, выявила, что финальный контроль безопасности машин осуществляли сотрудники, не имеющие необходимой квалификации.
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Выявленные на заводе Nissan нарушения заставили автопроизводителя объявить дополнительный отзыв 38 650 своих ...Читать далее
Но как выяснилось, на предприятии Subaru этим правилом пренебрегли - авто проверяли работники, которые еще только проходили обучение. Сейчас репутация автопроизводителя оказалась под ударом. По предварительным данным, эти специалисты могли работать на заводе на протяжении последних 30 лет. Если власти сочтут это нарушение достаточно серьезным, то отзыву могут подлежать до 300 000 автомобилей.
Это не первый скандал, связанный с квалификацией сотрудников автозаводов. Ранее сообщалось, что компания Nissan начала масштабный отзыв своих машин. На пяти предприятиях марки были выявлены схожие нарушения - финальную проверку безопасности проводили рабочие без должной квалификации.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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