Работники трамвайно-троллейбусных заводов взорвали интернет зажигательными клипами (видео)

Ранее мы писали В Петербурге освоили сборку новых составов метро и трамваев Чиновники Смольного проинспектировали производство вагонов метро и трамваев на двух городских предприятиях ... Читать далее

«ПК Транспортные системы» серийно выпускает 8 моделей и 11 модификаций низкопольных трамваев и 4 модели троллейбусов и электробусов. С введением санкций предприятие, как и остальные российские производители, столкнулось с рядом трудностей, связанных с поставками комплектующих. Немецкие мосты были вынуждены заменить на китайские, пришлось перестраивать логистику, искать новых поставщиков в России.

Несмотря на все проблемы, сборка городского электротранспорта продолжается, а рабочие трех заводов проявили инициативу и незаурядные творческие способности, сняв к юбилею родного предприятия зажигательные видео, которые быстро разлетелись по Сети. О трудностях поют откровенно, но с юмором и не теряют оптимизма.

Первыми стали сотрудники Энгельсского завода электрического транспорта:

Затем к ним присоединился Тверской механический завод электротранспорта:

Завершили серию ярких музыкальных клипов рабочие Невского завода электрического транспорта:

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах