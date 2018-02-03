3 февраля 2018, 18:10

Работники завода Ford надели экзоскелеты

Сотрудникам сборочного конвейера Ford в Валенсии выдали 9 легких экзоскелетов, изготовленных из титана и углепластика. С их помощью рабочие смогут запросто поднимать и манипулировать предметами весом более 3 килограмм.
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Работники завода Ford надели экзоскелеты Ford
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С осени прошлого года Ford проводил тестирование экзоскелетов на своих заводах в США и Европе. И вот эти футуристичные костюмы, наконец, официально стали частью производственного процесса. Предприятие Ford в Испании первым взяло их на вооружение. Здесь собирают 5 моделей марки: Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX и Transit Connect. Пока на конвейере в экзоскелетах работают 9 сотрудников. В первую очередь, их получили те, кто работает с топливными баками или лобовыми стеклами. В апреле на завод привезут еще 20 экзоскелетов.

Устройство под названием EksoVest выполнено из облегченных материалов: титана и углеродного волокна. Его вес – чуть более 4 килограмм. Экзоскелет не стесняет движений и не требует электропитания. Его основная задача – ослабить нагрузку. Экзоскелет поддерживают спину и плечи рабочего, смещая часть нагрузки на бедра, а также поддерживает его руки при выполнении операций над головой. Инженеры подсчитали, что сотрудник сборочного конвейера вынуждены поднимать руки по 4 600 раз в день. В год набегает до миллиона подобных однотипных движений. Рабочим часто приходится поднимать достаточно тяжелые запчасти и монтировать их в неудобном положении. Все это рано или поздно приводит к травмам, болям в шее и спине.

Внедрение экзоскелетов Ford проводит при поддержке профсоюзов. В первую очередь пользу новинки должны оценить сотрудники старшего возраста и те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По статистике, в Европе именно заболевания опорно-двигательного аппарата составляют 61 процент от всех профессиональных болезней. А это неминуемо приводит работодателей к убыткам. В компании Ford уверены, что экзоскелеты не только помогут облегчить труд рабочих, но и снизят до минимума риск получения травмы на производстве.
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Работники завода Ford надели экзоскелеты
{{material_121721}}С осени прошлого года Ford проводил тестирование экзоскелетов на своих заводах в США и Европе. И вот эти футуристичные костюмы, наконец, официально стали частью производственного процесса. Предприятие Ford в Испании первым взяло их на вооружение. Здесь собирают 5 моделей марки: Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX и Transit Connect. Пока на конвейере в экзоскелетах работают 9 сотрудников. В первую очередь, их получили те, кто работает с топливными баками или лобовыми стеклами. В апреле на завод привезут еще 20 экзоскелетов.Устройство под названием EksoVest выполнено из облегченных материалов: титана и углеродного волокна. Его вес – чуть более 4 килограмм. Экзоскелет не стесняет движений и не требует электропитания. Его основная задача – ослабить нагрузку. Экзоскелет поддерживают спину и плечи рабочего, смещая часть нагрузки на бедра, а также поддерживает его руки при выполнении операций над головой. Инженеры подсчитали, что сотрудник сборочного конвейера вынуждены поднимать руки по 4 600 раз в день. В год набегает до миллиона подобных однотипных движений. Рабочим часто приходится поднимать достаточно тяжелые запчасти и монтировать их в неудобном положении. Все это рано или поздно приводит к травмам, болям в шее и спине.Внедрение экзоскелетов Ford проводит при поддержке профсоюзов. В первую очередь пользу новинки должны оценить сотрудники старшего возраста и те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По статистике, в Европе именно заболевания опорно-двигательного аппарата составляют 61 процент от всех профессиональных болезней. А это неминуемо приводит работодателей к убыткам. В компании Ford уверены, что экзоскелеты не только помогут облегчить труд рабочих, но и снизят до минимума риск получения травмы на производстве.
2018-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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