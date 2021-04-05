5 апреля 2021, 17:36
Радужный лимузин Cadillac с розовым салоном продается по цене подержанной Lada Granta
На одном из японских аукционов появился весьма экстравагантный автомобиль. В описании он указан как «многоцветный», что дает лишь приближенное представление о безумной раскраске кузова. Cалон лимузина способен свести с ума любого неподготовленного пассажира.
Дарья Климова Фото: thedrive.ru
Фото: thedrive.ru
Фото: thedrive.ru
Фото: thedrive.ru
Фото: thedrive.ru
Фото: thedrive.ru
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По капотом установлен 5,7-литровый двигатель Corvette мощностью 260 лошадиных сил. Как выяснил 110KM.RU, за последние почти 30 лет Cadillac Fleetwood успел намотать более 120 тысяч километров, и, как заявляет продавец, лимузин все еще на ходу.
Упомянутые модели: Cadillac Fleetwood
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