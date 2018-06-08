8 июня 2018, 17:55
Ралли «Шелковый путь» впервые стартует в Китае
Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» рассказали об особенностях трассы и о самых опасных участках этого года, а также пообещали в 2020 году продлить маршрут до Парижа.
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После завершения пятого этапа пилоты и техника на самолетах отправятся в Россию – из Урумчи в Астрахань. На пути из Астрахани гонщики сделают промежуточные остановки в Волгограде и Липецке, а финишируют 27 июля на Красной площади в Москве. Общая протяженность маршрута в 2018 году составляет почти 6 000 километров. В гонке примут участие 80 экипажей из 40 стран мира. Россию будут представлять шесть грузовиков команды «КАМАЗ-мастер».
Руководитель проекта и глава российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что в 2020 году маршрут ралли протянется от Парижа до Пекина. Он пройдет по территории шести государств: Франции, Германии, Финляндии, России, Казахстана и Китая.
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Комментарии пользователей
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| Кому: Дмитрий Stinger чуть выше очень подробно расписал, что сделать можно) ну а уж если не помогает, то прямая дорога в сервис только..
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
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