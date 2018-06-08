8 июня 2018, 17:55

Ралли «Шелковый путь» впервые стартует в Китае

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» рассказали об особенностях трассы и о самых опасных участках этого года, а также пообещали в 2020 году продлить маршрут до Парижа.
^
Ранее мы писали
В 2019 году впервые за свою 40-летнюю историю легендарный ралли-марафон «Дакар» пройдет только по территории ...
Читать далее
Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. Обычно гонка стартовала в Москве, и затем маршрут лежат на восток, в Китай. В нынешнем году первые 5 этапов из 10 пройдут по территории Китая. Начнется ралли 15 июля в пустыне Гоби, известной своим коварством. Чтобы преодолеть бескрайние пески, дюны и русла пересохших рек гонщикам потребуется все их мастерство. Весной специалисты, прокладывавшие трассу, отметили в дорожной книге самые опасные участки. Но летом, с наступлением жары, песок начинает плавиться. Задача участников еще более усложнится.

После завершения пятого этапа пилоты и техника на самолетах отправятся в Россию – из Урумчи в Астрахань. На пути из Астрахани гонщики сделают промежуточные остановки в Волгограде и Липецке, а финишируют 27 июля на Красной площади в Москве. Общая протяженность маршрута в 2018 году составляет почти 6 000 километров. В гонке примут участие 80 экипажей из 40 стран мира. Россию будут представлять шесть грузовиков команды «КАМАЗ-мастер».

Руководитель проекта и глава российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что в 2020 году маршрут ралли протянется от Парижа до Пекина. Он пройдет по территории шести государств: Франции, Германии, Финляндии, России, Казахстана и Китая.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
06.06.2018, 09:32
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
06.06.2018, 09:32
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Большой расход масла
| Кому: Дмитрий Stinger чуть выше очень подробно расписал, что сделать можно) ну а уж если не помогает, то прямая дорога в сервис только..
Virusoid
Hyundai Veloster покинет рынок России
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Николай
«Шпионы» сняли Hyundai Veloster в Нюрбургринге
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Владислав
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 42 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 80 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ралли «Шелковый путь» впервые стартует в Китае
{{material_123362}}Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. Обычно гонка стартовала в Москве, и затем маршрут лежат на восток, в Китай. В нынешнем году первые 5 этапов из 10 пройдут по территории Китая. Начнется ралли 15 июля в пустыне Гоби, известной своим коварством. Чтобы преодолеть бескрайние пески, дюны и русла пересохших рек гонщикам потребуется все их мастерство. Весной специалисты, прокладывавшие трассу, отметили в дорожной книге самые опасные участки. Но летом, с наступлением жары, песок начинает плавиться. Задача участников еще более усложнится.После завершения пятого этапа пилоты и техника на самолетах отправятся в Россию – из Урумчи в Астрахань. На пути из Астрахани гонщики сделают промежуточные остановки в Волгограде и Липецке, а финишируют 27 июля на Красной площади в Москве. Общая протяженность маршрута в 2018 году составляет почти 6 000 километров. В гонке примут участие 80 экипажей из 40 стран мира. Россию будут представлять шесть грузовиков команды «КАМАЗ-мастер».Руководитель проекта и глава российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что в 2020 году маршрут ралли протянется от Парижа до Пекина. Он пройдет по территории шести государств: Франции, Германии, Финляндии, России, Казахстана и Китая.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ярославль Ростов-на-Дону Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG