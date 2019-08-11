Ралли «Выборг-2019»: полеты с трамплина и сбитый зритель
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Ведь предупреждали...
В результате ДТП гонку пришлось искусственно перевести в «дорожный режим». Мера вынужденная и необходима, но для зрительского контингента не самая красочная. Дело в том, что в районе специально обустроенной фан-зоны (за что отдельная благодарность а/ц «Интей») был смонтирован искусственный трамплин. На хорошем ходу раллийные болиды, точно заправские прыгуны, летели с него по 25-30 метров.
Полеты во сне и наяву
Трасса имела протяженность без малого 180 км, из которых 81 км – спецучастки. Удивительно, но из 29 стартовавших с Рыночной площади Выборга экипажей (плюс несколько машин Клубного зачета) до финиша добралось более половины. Обычно на ралли «Выборг» процент финиширующих ниже 50%. Виной тому – уже упомянутый нами непростой рельеф трассы.
Кто же сильнейший?
Фавориты «вкатили» почти 25 секунд землякам в лице П. Щербаков/А. Горюнов из команды MR-motosport, ехавшим на таком же полноприводном «девятом Эволюшне». Третьей к финишу приехала подготовленная Lada Granta (зачет 1400Н) под управлением альянса М. Белюков/М. Мушкин (СПб). Лучшим из команды Lada Sport Rosneft оказался экипаж П. Козлов/Ю. Поляков. Это, пардон, вновь ребята с берегов Невы и также за рулем Lada Granta (1400Н). Всего в первой десятке отметилось 4 вазовских «Гранты», что можно считать вполне успешным выступлением.
В некоторой степени подкачали спортсмены из Туркменистана, на которых мы акцентировали внимание в нашем стартовом обзоре ралли «Выборг». Гости из далекого Ашхабада всю трассу катили по мерам своих профессиональных возможностей и навыков, и было видно, что хорошего времени им не показать. Так оно и произошло: две Lada Granta с туркменскими экипажами разместились на последних строчках турнирной таблицы, при этом оба пилота на финише выразили свое удовлетворение работой и настройками «Гранты».
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