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11 августа 2019, 16:32

Ралли «Выборг-2019»: полеты с трамплина и сбитый зритель

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12 этап Кубка России по ралли, совмещенный с 6 этапом Lada Rally Cup, прошел в лесах близ Выборга насколько интересно, настолько и драматично. В силу своего сложного рельефа и обилия камней здешняя трасса – всегда испытание для спортсменов; не стала исключением и нынешняя гонка. Это, что называется, про интерес. Драма же в другом: в ходе заездов пострадал один из зрителей.
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

фото пользователя 110km

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

Ведь предупреждали...

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Незапланированная авария имела место в начале гонки. Сколько не предупреждали зевак по громкой связи не высовываться на гравийку – все впустую. В итоге то, что получили: некий мужчина вышел на территорию трассы и… сами понимаете. Зрителя пришлось доставлять в больницу, а ни в чем не повинную «боевую» Lada Granta по окончании ралли мы обнаружили в кювете, куда она слетела, сперва врезавшись в дерево. К счастью, ни пилот, ни штурман не пострадали.

В результате ДТП гонку пришлось искусственно перевести в «дорожный режим». Мера вынужденная и необходима, но для зрительского контингента не самая красочная. Дело в том, что в районе специально обустроенной фан-зоны (за что отдельная благодарность а/ц «Интей») был смонтирован искусственный трамплин. На хорошем ходу раллийные болиды, точно заправские прыгуны, летели с него по 25-30 метров.

Полеты во сне и наяву

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Что такое пролетающий мимо тебя на огромной скорости автомобиль, вы можете себе представить, хоть на секунду включив воображение: рев приближающегося из-за поворота автомобиля, накатывание на стол, отрыв, скоротечный полет и приземление «клювом» вниз. Клубы пыли, выравнивание траектории и продолжение маршрута…

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Субботнее утро в Выборге началось с рева моторов. В самом центре старинного города – на Рыночной площади – ...
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После аварии со зрителем и переводе гонки в «дорожный режим» пилотам запретили полеты на скорости, и шоу с трамплином временно утихло. Но по истечении некоторого времени заезды «во всю прыть» возобновились, радуя любителей автоспорта красочными прыжками. Надо сказать, гонщики были заинтересованы в «дальнобойности» полета, поскольку за рекордные метры полагался хороший приз – комплект профессиональной резины от одного известного шинного бренда. Подфартило белорусскому пилоту на BMW 325 (кузов E 36), который и увез шины в Минск.

Трасса имела протяженность без малого 180 км, из которых 81 км – спецучастки. Удивительно, но из 29 стартовавших с Рыночной площади Выборга экипажей (плюс несколько машин Клубного зачета) до финиша добралось более половины. Обычно на ралли «Выборг» процент финиширующих ниже 50%. Виной тому – уже упомянутый нами непростой рельеф трассы.

Кто же сильнейший?

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Лучше всех с ним и перипетиями борьбы справился петербургский экипаж Д. Воронов/Л. Кажукало (VRC-Team) на Mitsubishi Lancer Evo IX. Штурман – настоящая легенда российского ралли, пилот – 2-кратный чемпион России, так что в победе этой «связки» мало кто сомневался.

Фавориты «вкатили» почти 25 секунд землякам в лице П. Щербаков/А. Горюнов из команды MR-motosport, ехавшим на таком же полноприводном «девятом Эволюшне». Третьей к финишу приехала подготовленная Lada Granta (зачет 1400Н) под управлением альянса М. Белюков/М. Мушкин (СПб). Лучшим из команды Lada Sport Rosneft оказался экипаж П. Козлов/Ю. Поляков. Это, пардон, вновь ребята с берегов Невы и также за рулем Lada Granta (1400Н). Всего в первой десятке отметилось 4 вазовских «Гранты», что можно считать вполне успешным выступлением.

В некоторой степени подкачали спортсмены из Туркменистана, на которых мы акцентировали внимание в нашем стартовом обзоре ралли «Выборг». Гости из далекого Ашхабада всю трассу катили по мерам своих профессиональных возможностей и навыков, и было видно, что хорошего времени им не показать. Так оно и произошло: две Lada Granta с туркменскими экипажами разместились на последних строчках турнирной таблицы, при этом оба пилота на финише выразили свое удовлетворение работой и настройками «Гранты». 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель

 

Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Ралли Выборг 2019 полеты с трамплина и сбитый зритель
Впереди у южан долгая дорога домой (а это ни мало ни много 5000 км), а у российских пилотов, получивших соответствующие очки в Выборге, очередные, последние этапы Кубка РФ. Напомним, что в конце сентября в нашем регионе вновь намечается автоспортивный праздник – «Ралли Санкт-Петербург». Возможно, что именно там мы узнаем имя нового чемпиона. Кто его знает, может, Дмитрий Воронов в третий раз примерит на себя корону. Во всяком случае пожелаем ему удачи…


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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум Mitsubishi Lancer Evo
"из недостатков могу выделить несколько моментов: -иногда не хватает мощности -иногда появляется какой то посторонний шум, не понятно откуда." Товарисч!!! вы путаете ЭВО с обычным Лансом, Эво -бомба, один раз попробовал! Сам катаюсь на обычном Лансе 2,0 CVT могу сказать даже его мощности достаточно ...
black priest
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Ралли «Выборг-2019»: полеты с трамплина и сбитый зритель
Ведь предупреждали...{{model_v2_no_show_3014}} Незапланированная авария имела место в начале гонки. Сколько не предупреждали зевак по громкой связи не высовываться на гравийку – все впустую. В итоге то, что получили: некий мужчина вышел на территорию трассы и… сами понимаете. Зрителя пришлось доставлять в больницу, а ни в чем не повинную «боевую» Lada Granta по окончании ралли мы обнаружили в кювете, куда она слетела, сперва врезавшись в дерево. К счастью, ни пилот, ни штурман не пострадали. В результате ДТП гонку пришлось искусственно перевести в «дорожный режим». Мера вынужденная и необходима, но для зрительского контингента не самая красочная. Дело в том, что в районе специально обустроенной фан-зоны (за что отдельная благодарность а/ц «Интей») был смонтирован искусственный трамплин. На хорошем ходу раллийные болиды, точно заправские прыгуны, летели с него по 25-30 метров. Полеты во сне и наяву {{gallery_1640}} Что такое пролетающий мимо тебя на огромной скорости автомобиль, вы можете себе представить, хоть на секунду включив воображение: рев приближающегося из-за поворота автомобиля, накатывание на стол, отрыв, скоротечный полет и приземление «клювом» вниз. Клубы пыли, выравнивание траектории и продолжение маршрута… {{material_127210}} После аварии со зрителем и переводе гонки в «дорожный режим» пилотам запретили полеты на скорости, и шоу с трамплином временно утихло. Но по истечении некоторого времени заезды «во всю прыть» возобновились, радуя любителей автоспорта красочными прыжками. Надо сказать, гонщики были заинтересованы в «дальнобойности» полета, поскольку за рекордные метры полагался хороший приз – комплект профессиональной резины от одного известного шинного бренда. Подфартило белорусскому пилоту на BMW 325 (кузов E 36), который и увез шины в Минск. Трасса имела протяженность без малого 180 км, из которых 81 км – спецучастки. Удивительно, но из 29 стартовавших с Рыночной площади Выборга экипажей (плюс несколько машин Клубного зачета) до финиша добралось более половины. Обычно на ралли «Выборг» процент финиширующих ниже 50%. Виной тому – уже упомянутый нами непростой рельеф трассы. Кто же сильнейший? {{gallery_1639}} Лучше всех с ним и перипетиями борьбы справился петербургский экипаж Д. Воронов/Л. Кажукало (VRC-Team) на Mitsubishi Lancer Evo IX. Штурман – настоящая легенда российского ралли, пилот – 2-кратный чемпион России, так что в победе этой «связки» мало кто сомневался. Фавориты «вкатили» почти 25 секунд землякам в лице П. Щербаков/А. Горюнов из команды MR-motosport, ехавшим на таком же полноприводном «девятом Эволюшне». Третьей к финишу приехала подготовленная Lada Granta (зачет 1400Н) под управлением альянса М. Белюков/М. Мушкин (СПб). Лучшим из команды Lada Sport Rosneft оказался экипаж П. Козлов/Ю. Поляков. Это, пардон, вновь ребята с берегов Невы и также за рулем Lada Granta (1400Н). Всего в первой десятке отметилось 4 вазовских «Гранты», что можно считать вполне успешным выступлением. В некоторой степени подкачали спортсмены из Туркменистана, на которых мы акцентировали внимание в нашем стартовом обзоре ралли «Выборг». Гости из далекого Ашхабада всю трассу катили по мерам своих профессиональных возможностей и навыков, и было видно, что хорошего времени им не показать. Так оно и произошло: две Lada Granta с туркменскими экипажами разместились на последних строчках турнирной таблицы, при этом оба пилота на финише выразили свое удовлетворение работой и настройками «Гранты».  {{gallery_1638}} Впереди у южан долгая дорога домой (а это ни мало ни много 5000 км), а у российских пилотов, получивших соответствующие очки в Выборге, очередные, последние этапы Кубка РФ. Напомним, что в конце сентября в нашем регионе вновь намечается автоспортивный праздник – «Ралли Санкт-Петербург». Возможно, что именно там мы узнаем имя нового чемпиона. Кто его знает, может, Дмитрий Воронов в третий раз примерит на себя корону. Во всяком случае пожелаем ему удачи…
2019-08-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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