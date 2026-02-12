Редкий Ram 1500 TRX с пробегом 606 миль и мотором HEMI V8 продан на аукционе почти на 1,5 млн дешевле новой машины

Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей

На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

Продажа почти нового Ram 1500 TRX, 2022 года выпуска с пробегом всего 606 миль, стала ведущим событием для рынка пикапов. Этот автомобиль в комплектации Crew Cab 4x4 с белым кузовом и черным кожаным салоном был куплен первым владельцем за 94 970 долларов, а на недавнем аукционе его удалось реализовать за 82 500 долларов. Разница в цене почти в 1,5 миллиона рублей по современному курсу - серьезный аргумент.

Особый интерес вызывает тот факт, что речь идет о версии с компрессорным 6,2-литровым HEMI V8 — мотором, который считается одним из самых мощных в современной эпохе больших бензиновых двигателей. Несмотря на то, что при наличии минимального пробега автомобиль потерял в цене значительную сумму. Для многих покупателей это сигнал: рынок становится все более прагматичным, и даже редкие комплектации не гарантируют сохранение цены.

Ситуация с Ram 1500 TRX напоминает недавнюю историю с продажей, когда владелец не захотел принять стоимость нового автомобиля, несмотря на минимальный пробег. Такие случаи, как, например, продажа почти нового Rolls-Royce Wraith Black Badge , показывает, что даже премиальные и редкие машины не застрахованы от потерь стоимости на вторичном рынке.

Для российского рынка такие сделки особенно показательны: спрос на мощные американские пикапы остается стабильным, но покупатели все чаще ориентируются на реальную стоимость, а не на имидж или эксклюзивность. Это соответствует тому факту, что Ram 1500 TRX в комплектации продан по цене, близкой к среднерыночной, несмотря на все современные тенденции и минимальный пробег.

В целом тенденция к снижению цен на почти новые автомобили с минимальным пробегом становится все более заметной. Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных решений, которые до сих пор считаются привлекательными. Для тех, кто рассматривает возможность покупки мощного пикапа или редкого спорткара, сейчас самое время внимательно следить за аукционами и предложениями на вторичном рынке.