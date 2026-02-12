Редкий Ram 1500 TRX с пробегом 606 миль и мотором HEMI V8 продан на аукционе почти на 1,5 млн дешевле новой машины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 20:00

Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей

Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей

Редкий Ram 1500 TRX с пробегом 606 миль и мотором HEMI V8 продан на аукционе почти на 1,5 млн дешевле новой машины

Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей

На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

Продажа почти нового Ram 1500 TRX, 2022 года выпуска с пробегом всего 606 миль, стала ведущим событием для рынка пикапов. Этот автомобиль в комплектации Crew Cab 4x4 с белым кузовом и черным кожаным салоном был куплен первым владельцем за 94 970 долларов, а на недавнем аукционе его удалось реализовать за 82 500 долларов. Разница в цене почти в 1,5 миллиона рублей по современному курсу - серьезный аргумент.

Особый интерес вызывает тот факт, что речь идет о версии с компрессорным 6,2-литровым HEMI V8 — мотором, который считается одним из самых мощных в современной эпохе больших бензиновых двигателей. Несмотря на то, что при наличии минимального пробега автомобиль потерял в цене значительную сумму. Для многих покупателей это сигнал: рынок становится все более прагматичным, и даже редкие комплектации не гарантируют сохранение цены.

Ситуация с Ram 1500 TRX напоминает недавнюю историю с продажей, когда владелец не захотел принять стоимость нового автомобиля, несмотря на минимальный пробег. Такие случаи, как, например, продажа почти нового Rolls-Royce Wraith Black Badge , показывает, что даже премиальные и редкие машины не застрахованы от потерь стоимости на вторичном рынке.

Для российского рынка такие сделки особенно показательны: спрос на мощные американские пикапы остается стабильным, но покупатели все чаще ориентируются на реальную стоимость, а не на имидж или эксклюзивность. Это соответствует тому факту, что Ram 1500 TRX в комплектации продан по цене, близкой к среднерыночной, несмотря на все современные тенденции и минимальный пробег.

В целом тенденция к снижению цен на почти новые автомобили с минимальным пробегом становится все более заметной. Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных решений, которые до сих пор считаются привлекательными. Для тех, кто рассматривает возможность покупки мощного пикапа или редкого спорткара, сейчас самое время внимательно следить за аукционами и предложениями на вторичном рынке.

Упомянутые модели: Dodge Ram
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Иркутск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться