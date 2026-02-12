Редкий Ram 1500 TRX с пробегом 606 миль и мотором HEMI V8 продан на аукционе почти на 1,5 млн дешевле новой машины

12 февраля 2026, 20:00
Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей
На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.
Продажа почти нового Ram 1500 TRX, 2022 года выпуска с пробегом всего 606 миль, стала ведущим событием для рынка пикапов. Этот автомобиль в комплектации Crew Cab 4x4 с белым кузовом и черным кожаным салоном был куплен первым владельцем за 94 970 долларов, а на недавнем аукционе его удалось реализовать за 82 500 долларов. Разница в цене почти в 1,5 миллиона рублей по современному курсу - серьезный аргумент.
Особый интерес вызывает тот факт, что речь идет о версии с компрессорным 6,2-литровым HEMI V8 — мотором, который считается одним из самых мощных в современной эпохе больших бензиновых двигателей. Несмотря на то, что при наличии минимального пробега автомобиль потерял в цене значительную сумму. Для многих покупателей это сигнал: рынок становится все более прагматичным, и даже редкие комплектации не гарантируют сохранение цены.
Ситуация с Ram 1500 TRX напоминает недавнюю историю с продажей, когда владелец не захотел принять стоимость нового автомобиля, несмотря на минимальный пробег. Такие случаи, как, например, продажа почти нового Rolls-Royce Wraith Black Badge , показывает, что даже премиальные и редкие машины не застрахованы от потерь стоимости на вторичном рынке.
Для российского рынка такие сделки особенно показательны: спрос на мощные американские пикапы остается стабильным, но покупатели все чаще ориентируются на реальную стоимость, а не на имидж или эксклюзивность. Это соответствует тому факту, что Ram 1500 TRX в комплектации продан по цене, близкой к среднерыночной, несмотря на все современные тенденции и минимальный пробег.
В целом тенденция к снижению цен на почти новые автомобили с минимальным пробегом становится все более заметной. Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных решений, которые до сих пор считаются привлекательными. Для тех, кто рассматривает возможность покупки мощного пикапа или редкого спорткара, сейчас самое время внимательно следить за аукционами и предложениями на вторичном рынке.
Похожие материалы Додж
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 05:48
Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой
Ram готовит долгожданный среднеразмерный пикап Dakota, который появится в 2027 году. Руководство бренда обещает настоящую рабочую машину, но без классических V8. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
30.01.2026, 07:37
Производство двигателей HEMI для Ram вырастет втрое: Stellantis готовит масштабный рывок
Stellantis объявил о значительном увеличении производства двигателей HEMI для Ram. Причина - рекордное количество заказов. Как изменится ситуация на рынке и чего ждать владельцам и дилерам - в нашем материале.Читать далее
-
27.01.2026, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX отказался продавать пикап за 85 500 долларов
В 2021 году владелец Ram 1500 TRX заплатил за новый пикап 96 000 долларов, а спустя годы и тысячи километров решил расстаться с машиной. Однако даже предложение в 85 500 долларов его не устроило. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 07:56
Руководитель Ram усомнился в темпах электрификации и признал любовь к V8
Глава Ram высказал сомнения в скорости перехода на электромобили. Он отметил, что покупатели пикапов по-прежнему выбирают V8. Электрификация, по его мнению, идет быстрее, чем готовы потребители. Вопрос о будущем рынка остается открытым.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 05:48
Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой
Ram готовит долгожданный среднеразмерный пикап Dakota, который появится в 2027 году. Руководство бренда обещает настоящую рабочую машину, но без классических V8. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
30.01.2026, 07:37
Производство двигателей HEMI для Ram вырастет втрое: Stellantis готовит масштабный рывок
Stellantis объявил о значительном увеличении производства двигателей HEMI для Ram. Причина - рекордное количество заказов. Как изменится ситуация на рынке и чего ждать владельцам и дилерам - в нашем материале.Читать далее
-
27.01.2026, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX отказался продавать пикап за 85 500 долларов
В 2021 году владелец Ram 1500 TRX заплатил за новый пикап 96 000 долларов, а спустя годы и тысячи километров решил расстаться с машиной. Однако даже предложение в 85 500 долларов его не устроило. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 07:56
Руководитель Ram усомнился в темпах электрификации и признал любовь к V8
Глава Ram высказал сомнения в скорости перехода на электромобили. Он отметил, что покупатели пикапов по-прежнему выбирают V8. Электрификация, по его мнению, идет быстрее, чем готовы потребители. Вопрос о будущем рынка остается открытым.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее