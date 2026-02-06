Среднеразмерный пикап Ram Dakota официально анонсирован — без V8, но с акцентом на доступность и настоящую утилитарность

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 05:48

Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой

Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой

Среднеразмерный пикап Ram Dakota официально анонсирован — без V8, но с акцентом на доступность и настоящую утилитарность

Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой

Ram готовит долгожданный среднеразмерный пикап Dakota, который появится в 2027 году. Руководство бренда обещает настоящую рабочую машину, но без классических V8. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся в материале.

Ram готовит долгожданный среднеразмерный пикап Dakota, который появится в 2027 году. Руководство бренда обещает настоящую рабочую машину, но без классических V8. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся в материале.

Появление нового Ram Dakota - событие, которое может изменить расстановку сил на рынке среднеразмерных пикапов. В последние годы этот сегмент активно рос, но у Ram Dakota здесь не было достойного предложения. Теперь ситуация меняется: компания официально подтвердила выпуск новой модели, которая должна стать не только «настоящим пикапом», но и более доступной альтернативой конкурентам.

Глава Ram и американского бренда Stellantis Тим Куникис открыто признал, что отсутствие среднеразмерного пикапа было стратегической поддержкой направления. По его словам, идеальный момент для запуска Ram Dakota был «вчера», а следующий — «сейчас». Такой подход говорит о том, что компания осознала упущенные возможности и готова наверстывать упущенное.

Главная интрига - отказ от классических V8. В последние годы автопроизводители все чаще отказываются от больших атмосферных двигателей, пользуясь более экономичными и экологичными решениями. Ram Dakota не станет исключением: ставка делается на современные двигатели меньшего объема, которые должны обеспечить баланс между мощностью и расходом топлива. Это решение может не понравиться сторонникам старых школ, но оно полностью соответствует современным тенденциям.

Еще один критический момент – ценовая политика. Рэм Дакота позиционируется как более доступная альтернатива крупным пикапам. Это особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили и ужесточения требований к экологичности. Компания обещает, что новая модель не будет просто «облегченной» маркой старших братьев, а получит солидный характер и функционал, предназначенный для повседневной работы и активного отдыха.

Внешний вид и оснащение Dakota пока держится в секрете, но уже известно, что акцент будет сделан на практичности и надежности. Ожидается, что пикап получит современную платформу, адаптированную под разные типы привода и варианты кузова. Внутри – минимум излишеств, максимальный комфорт для водителя и пассажиров. 

Эксперты отмечают, что возвращение Дакоты может стать важным вызовом для конкурентов. В последние годы рынок среднеразмерных пикапов в США и других странах заметно оживился, но многие модели либо слишком дорогими, либо не отвечают требованиям покупателей по надежности и простоте обслуживания. Ram Dakota делает ставку на то, что Дакота сможет занять нишу между бюджетными и премиальными предложениями, предложив разумное соотношение цены и качества.

Пока остается открытым вопрос о том, какие именно моторы получитRam Dakota. Вполне вероятно, что в линейке появятся как бензиновые, так и дизельные варианты, а в перспективе - даже гибридные или полностью электрические модификации. Такой подход позволит Ram гибко реагировать на изменения в разных регионах.

Появление Ram Dakota – не просто запуск очередной модели, а попытка вернуть доверие покупателей и укрепить позиции на одном из наиболее конкурентных рынков. Рам явно не собирается ограничиваться ролью догоняющего и готов предложить рынку что-то действительно интересное. Остается дождаться официальной премьеры.

Упомянутые модели: Dodge Ram
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Пермь Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться