Среднеразмерный пикап Ram Dakota официально анонсирован — без V8, но с акцентом на доступность и настоящую утилитарность

6 февраля 2026, 05:48
Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой
Ram Dakota возвращается: новая модель появится в 2027 году и удивит ценой
Ram готовит долгожданный среднеразмерный пикап Dakota, который появится в 2027 году. Руководство бренда обещает настоящую рабочую машину, но без классических V8. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся в материале.
Появление нового Ram Dakota - событие, которое может изменить расстановку сил на рынке среднеразмерных пикапов. В последние годы этот сегмент активно рос, но у Ram Dakota здесь не было достойного предложения. Теперь ситуация меняется: компания официально подтвердила выпуск новой модели, которая должна стать не только «настоящим пикапом», но и более доступной альтернативой конкурентам.
Глава Ram и американского бренда Stellantis Тим Куникис открыто признал, что отсутствие среднеразмерного пикапа было стратегической поддержкой направления. По его словам, идеальный момент для запуска Ram Dakota был «вчера», а следующий — «сейчас». Такой подход говорит о том, что компания осознала упущенные возможности и готова наверстывать упущенное.
Главная интрига - отказ от классических V8. В последние годы автопроизводители все чаще отказываются от больших атмосферных двигателей, пользуясь более экономичными и экологичными решениями. Ram Dakota не станет исключением: ставка делается на современные двигатели меньшего объема, которые должны обеспечить баланс между мощностью и расходом топлива. Это решение может не понравиться сторонникам старых школ, но оно полностью соответствует современным тенденциям.
Еще один критический момент – ценовая политика. Рэм Дакота позиционируется как более доступная альтернатива крупным пикапам. Это особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили и ужесточения требований к экологичности. Компания обещает, что новая модель не будет просто «облегченной» маркой старших братьев, а получит солидный характер и функционал, предназначенный для повседневной работы и активного отдыха.
Внешний вид и оснащение Dakota пока держится в секрете, но уже известно, что акцент будет сделан на практичности и надежности. Ожидается, что пикап получит современную платформу, адаптированную под разные типы привода и варианты кузова. Внутри – минимум излишеств, максимальный комфорт для водителя и пассажиров.
Эксперты отмечают, что возвращение Дакоты может стать важным вызовом для конкурентов. В последние годы рынок среднеразмерных пикапов в США и других странах заметно оживился, но многие модели либо слишком дорогими, либо не отвечают требованиям покупателей по надежности и простоте обслуживания. Ram Dakota делает ставку на то, что Дакота сможет занять нишу между бюджетными и премиальными предложениями, предложив разумное соотношение цены и качества.
Пока остается открытым вопрос о том, какие именно моторы получитRam Dakota. Вполне вероятно, что в линейке появятся как бензиновые, так и дизельные варианты, а в перспективе - даже гибридные или полностью электрические модификации. Такой подход позволит Ram гибко реагировать на изменения в разных регионах.
Появление Ram Dakota – не просто запуск очередной модели, а попытка вернуть доверие покупателей и укрепить позиции на одном из наиболее конкурентных рынков. Рам явно не собирается ограничиваться ролью догоняющего и готов предложить рынку что-то действительно интересное. Остается дождаться официальной премьеры.
