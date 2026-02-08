Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 05:36

Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали

В 2028 году на рынок США выйдет Ram Dakota с рамной конструкцией и ценой около 30 тысяч долларов

Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.

Американский рынок пикапов готовится к значительным переменам: компания Ram официально работает над новым среднеразмерным грузовиком, который должен появиться примерно в 2028 году. Эта новость уже вызвала оживлённое обсуждение среди автолюбителей и экспертов, ведь речь идёт о возвращении легендарного имени Dakota, но в совершенно новом воплощении. Главная интрига заключается в том, сможет ли он составить конкуренцию таким признанным бестселлерам, как Toyota Tacoma.

В отличие от версии Dakota, которая уже продаётся в Южной Америке, американский вариант будет построен на рамной платформе и, согласно предварительным данным, получит собственную архитектуру, родственную Jeep Gladiator. Несмотря на то, что обе модели, вероятно, будут выпускаться на одном заводе в Бельвидере, Ram подчёркивает: новая Dakota не станет просто копией или перелицованным Gladiator. Это самостоятельный проект, рассчитанный на покупателей, для которых важны надёжность, практичность и узнаваемый стиль.

Ожидается, что стартовая цена новой Dakota составит около 30 тысяч долларов, что делает её примерно на 10 тысяч дешевле базовой версии Ram 1500. Такой ценовой подход позволит модели напрямую конкурировать с Toyota Tacoma и другими популярными пикапами сегмента. Для многих покупателей это может стать решающим фактором, особенно на фоне роста цен на полноразмерные грузовики.

Пока официальных изображений будущей новинки нет, но энтузиасты уже представляют, как могла бы выглядеть новая Dakota. Один из дизайнеров создал цифровой рендер, сочетающий черты Ram 1500 и переднюю часть Dodge Durango. Получившийся концепт оказался даже крупнее ожидаемого серийного Dakota и вызвал бурную реакцию в автомобильном сообществе. Однако представители Ram подчёркивают, что такой дизайн вряд ли будет реализован, а имя Dodge Dakota, скорее всего, останется в прошлом.

Возвращение Dakota — это не просто очередная новинка, а попытка Ram заново завоевать доверие покупателей в одном из наиболее конкурентных сегментов американского рынка. Производство на заводе в Бельвидере позволит оптимизировать логистику и снизить затраты, что особенно важно в условиях высокой конкуренции и давления со стороны японских и корейских брендов. Кроме того, рамная конструкция обеспечит повышенную прочность и выносливость пикапа, что традиционно ценится среди американских водителей.

Эксперты отмечают, что успех новой Dakota во многом будет зависеть от того, насколько хорошо Ram учтёт современные требования к безопасности, комфорту и экономичности. В последние годы покупатели стали гораздо требовательнее к оснащению и технологиям, поэтому производителю необходимо предложить не только привлекательную цену, но и широкий набор опций. Тем не менее, учитывая предыдущий опыт Ram в создании грузовиков, ожидания от новинки остаются высокими.

Пока остаётся открытым вопрос, появится ли Dakota в других регионах, кроме США. Однако уже сейчас ясно: возвращение этого имени на рынок — событие, способное изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных пикапов. Ожидание официальной премьеры лишь подогревает интерес, а первые подробности о платформе и цене заставляют задуматься даже самых преданных поклонников конкурирующих марок.

Упомянутые модели: Dodge Ram, Toyota Tacoma
Упомянутые марки: Dodge, Toyota
