На что способен новый «Шмель» от RAM с мотором V8 на 777 сил

Взгляните на новый Rumble Bee («Шмель») от RAM с мотором на 777 сил. Он едет быстрее многих спорткаров, но не разучился возить тяжелые грузы. Разбираем главные фишки модели.

Взгляните на новый Rumble Bee («Шмель») от RAM с мотором на 777 сил. Он едет быстрее многих спорткаров, но не разучился возить тяжелые грузы. Разбираем главные фишки модели.

На автосалоне в Лос-Анджелесе RAM намерена представить семейство спортивных пикапов Rumble Bee 2027 модельного года. Это укороченная версия Ram 1500 в конфигурации Quad Cab с короткой грузовой платформой, а не отдельная модель на новой платформе.

Для топового Rumble Bee SRT заявлен компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью 777 л.с. и крутящим моментом около 922 Нм. Разгон до 60 миль в час, или 97 км/ч, должен занимать 3,4 секунды. Четверть мили машина должна проходить за 11,6 секунды. Максимальная скорость составит около 170 миль в час. Эти показатели приводит Southside Dodge.

Начальную версию оснастят атмосферным 5,7-литровым HEMI V8 на 395 л.с. с крутящим моментом 556 Нм. Следующей станет Rumble Bee 392 с атмосферным 6,4-литровым HEMI V8, развивающим 470 л.с. и около 617 Нм. Для 392 Track Pack предусмотрены доработки, ориентированные на управляемость, хотя полный перечень изменений не приводится.

Все модификации получат восьмиступенчатый автомат TorqueFlite и полный привод. На менее мощных версиях переднюю ось можно будет отключить. Для SRT также заявлены усиленная коробка передач и Launch Control. Дифференциал получит электронную блокировку E-spool. В оснащение могут войти электронная блокировка дифференциала и отдельный режим для гоночной трассы. Для топовой версии упоминаются пневматическая подвеска и тормоза Brembo.

Колесную базу сократили на 33 см относительно обычного Ram 1500. Пикап выполнен в непривычной для модели конфигурации Quad Cab с укороченной грузовой платформой. Его ширина составляет 2,235 м, длина: 5,575 м.

Спортивный характер не отменил грузовых задач. Для версии с 5,7-литровым двигателем заявлены буксировка до 8 890 фунтов, или примерно 4 032 кг, и грузоподъемность до 1 160 фунтов, около 526 кг. Эти показатели относятся именно к данной модификации. В отличие от суперкара из другого обзора, Rumble Bee сохраняет грузовую платформу и возможность буксировки.

Продажи версии с 5,7-литровым двигателем должны начаться в конце 2026 года. Rumble Bee 392 с 6,4-литровым мотором и топовый SRT ожидаются в первой половине 2027 года.