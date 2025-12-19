Пустыня, ветер и обещание новой мощи – что готовит Ram – сенсация или возвращение TRX

19 декабря 2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.
Американский производитель пикапов Ram вновь подогревает интерес автолюбителей, опубликовав загадочный тизер. На изображении – лишь пустынный пейзаж, по которому гуляет ветер, поднимая клубы песка. Никаких автомобилей, логотипов или даже намеков на детали кузова – только лаконичная надпись о том, что «мощь будет возрождена». Такой ход не мог остаться незамеченным: враждебные бренды и эксперты тут же начали строить догадки, что же скрывается за этим посланием.
В первую очередь внимание привлекла атмосфера тизера. Пустыня и песчаная буря – классические образы для презентации мощных внедорожников и пикапов. Именно такие ассоциации возникают у многих классических Ram TRX, которые ранее считались одними из самых экстремальных серийных пикапов на рынке. После того, как производство TRX было завершено, сторонники не раз выражали надежду на его возвращение.
Однако не все так однозначно. Некоторые эксперты считают, что компания может подготовить совершенно новый продукт, который станет достойным продолжения традиций, но при этом удивить инновационными решениями. В последние годы на рынке пикапов происходит настоящая революция: электрификация, гибридные силовые установки, новые материалы и технологии безопасности. Ram уже не раз демонстрировал готовность идти в ногу со временем, поэтому не исключено, что нас ждет не просто возвращение старого героя, а появление принципиально нового игрока в сегменте.
Пока официальных подробностей нет, остается только догадываться, что именно скрывается за загадочным тизером. Возможно, Ram готовит обновленную версию TRX с еще более впечатляющими характеристиками. А может быть, речь идет о совершенно новой модели, которая станет ответом на вызовы времени и сравнения. В любом случае, интрига сохраняется, интерес к новинке только растет.
Поклонники бренда и просто любители мощных автомобилей уже обсуждают возможные варианты в социальных сетях и на форумах. Кто-то уверен, что возвращение TRX – вопрос времени, другие ждут сюрпризы в виде выхода нового гибридного пикапа. Ясно одно: Ram умеет держать аудиторию в напряжении и создавать вокруг своих новинок атмосферу настоящих событий. Остается только дождаться официального объявления и надеяться, что ожидания будут оправданы.
Похожие материалы Форд
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
