Легендарный Dakota возвращается — Ram готовит конкурента Ford Ranger и Toyota Tacoma

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 20:41

Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году

Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.

В автомобильном мире вновь разгораются страсти: Ram официально подтвердил, что в 2027 году на рынке появится новый среднеразмерный пикап под хорошо знакомым именем Дакота. Это событие знаменует возвращение бренда в сегмент, о котором он говорил более десяти лет назад, уступив место конкурентам из Японии и США.

История модели Dakota прервалась в конце 2000-х, когда этот пикап перестал выпускаться под марками Dodge, а затем и Ram. За годы производства модель завоевала популярность благодаря удачному сочетанию городских габаритов, рабочих возможностей и классической рамной конструкции.

Однако теперь, спустя годы, компания Ram решила вернуться в класс среднеразмерных пикапов. Как сообщает Car and Driver, глава бренда Тим Кунискис подтвердил, что имя Dakota вернется на капот нового автомобиля. По его словам, выбор названия был очевиден — бренд решил использовать узнаваемое имя, которое до сих пор вызывает интерес у поклонников.

Подробности пока держатся в секрете. Известно, что новая Dakota займет место в линейке ниже Ram 1500, став более доступной альтернативой для тех, кому не нужен полноразмерный пикап. Модель построят на новой рамной платформе, разработанной специально для Северной Америки.

Планы Ram включают выход модели не только на рынок США, но и в Южную Америку, где уже был представлен концепт Ram 1200 Nightfall, вызвавший большой интерес.

В технической части ожидается появление современных турбированных двигателей Hurricane — рядной «четверки» и «шестерки» объемом 3,0 литра. Легендарный Hemi V8, скорее всего, останется прерогативой старших моделей. Не исключены и гибридные версии, которые помогут конкурировать с Ford Ranger, Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma.

Ожидается, что стартовая цена составит около 40 тысяч долларов. Внешний дизайн пикапа будет выдержан в стиле бренда, чтобы не пересекаться с более авантюрным Jeep Gladiator.

До старта производства остается около двух лет, но Ram уже подогревает интерес. В январе 2026 года компания обещает представить что-то новое, возможно, включая возвращение легендарного 6,2-литрового двигателя V8 в обновленной версии Ram 1500 TRX.

Упомянутые модели: Dodge Ram
Упомянутые марки: Dodge
Похожие материалы Додж

