Легендарный Dakota возвращается — Ram готовит конкурента Ford Ranger и Toyota Tacoma

19 декабря 2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.
В автомобильном мире вновь разгораются страсти: Ram официально подтвердил, что в 2027 году на рынке появится новый среднеразмерный пикап под хорошо знакомым именем Дакота. Это событие знаменует возвращение бренда в сегмент, о котором он говорил более десяти лет назад, уступив место конкурентам из Японии и США.
История модели Dakota прервалась в конце 2000-х, когда этот пикап перестал выпускаться под марками Dodge, а затем и Ram. За годы производства модель завоевала популярность благодаря удачному сочетанию городских габаритов, рабочих возможностей и классической рамной конструкции.
Однако теперь, спустя годы, компания Ram решила вернуться в класс среднеразмерных пикапов. Как сообщает Car and Driver, глава бренда Тим Кунискис подтвердил, что имя Dakota вернется на капот нового автомобиля. По его словам, выбор названия был очевиден — бренд решил использовать узнаваемое имя, которое до сих пор вызывает интерес у поклонников.
Подробности пока держатся в секрете. Известно, что новая Dakota займет место в линейке ниже Ram 1500, став более доступной альтернативой для тех, кому не нужен полноразмерный пикап. Модель построят на новой рамной платформе, разработанной специально для Северной Америки.
Планы Ram включают выход модели не только на рынок США, но и в Южную Америку, где уже был представлен концепт Ram 1200 Nightfall, вызвавший большой интерес.
В технической части ожидается появление современных турбированных двигателей Hurricane — рядной «четверки» и «шестерки» объемом 3,0 литра. Легендарный Hemi V8, скорее всего, останется прерогативой старших моделей. Не исключены и гибридные версии, которые помогут конкурировать с Ford Ranger, Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma.
Ожидается, что стартовая цена составит около 40 тысяч долларов. Внешний дизайн пикапа будет выдержан в стиле бренда, чтобы не пересекаться с более авантюрным Jeep Gladiator.
До старта производства остается около двух лет, но Ram уже подогревает интерес. В январе 2026 года компания обещает представить что-то новое, возможно, включая возвращение легендарного 6,2-литрового двигателя V8 в обновленной версии Ram 1500 TRX.
Похожие материалы Додж
-
13.12.2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.Читать далее
-
12.12.2025, 12:45
Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Владелец Ram 1500 TRX с проблемным мотором превратил пикап в 900-сильного монстра
Владелец Ram 1500 TRX столкнулся с серьезными проблемами двигателя на небольшом пробеге. Вместо дилера он выбрал тюнинг-ателье, где мотор не только восстановили, но и значительно усилили. После доработок пикап стал выдавать почти 900 лошадиных сил. Чем закончился эксперимент с мощностью – читайте в материале.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
18.11.2025, 07:59
Ram готовит возвращение 1500 TRX и семейный Ramcharger TRX SUV к 2028 году
Ram планирует возродить легендарный 1500 TRX уже в 2026 году. К 2028 году появится семейный Ramcharger TRX SUV. Ожидается сочетание внедорожных возможностей и цифрового дизайна. Подробности о будущих новинках держатся в секрете. Интрига вокруг новых моделей только растет.Читать далее
-
14.11.2025, 20:22
Владелец Ram 1500 Rebel 2025 года пожалел о покупке спустя 3500 км
Новый Ram 1500 Rebel 2025 года с пробегом 3500 км неожиданно оказался на продаже. Владелец купил его за 78 495 долларов, но быстро разочаровался. Что не так с этим пикапом? Узнайте подробности необычной истории и причины столь скорой продажи.Читать далее
-
13.11.2025, 17:11
Ram 1500 TRX 2026-2027 возвращается с новым V8 и мощными версиями
Ram готовит возвращение легендарного TRX с обновленным V8. В сети появились рендеры и слухи о новых версиях. Ожидаются мощные моторы и гибридные технологии. Подробности о возможных характеристиках и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition потерял 3 млн рублей за 4 тысячи км
Редкая версия пикапа Ram 1500 TRX Final Edition сменила владельца на аукционе. Новый хозяин получил почти новый автомобиль, а прежний потерял крупную сумму. Почему цена так резко упала и что стало причиной столь быстрой продажи – подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 06:06
В США отзывают почти 300 тысяч фургонов Ram ProMaster из-за риска возгорания
В Америке стартовал крупный отзыв коммерческих фургонов. Причина связана с возможным перегревом электросистемы. Под угрозой оказались автомобили 2018 - 2026 годов выпуска. Подробности о масштабах и последствиях пока держатся в секрете. Эксперты советуют не откладывать визит в сервис.Читать далее
