Почему ошибка в прошивке может «убить» шины тяжелых пикапов Ram 2500 HD

Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости

Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей, следящих за мировыми новостями, заинтересует свежая информация о крупном отзыве пикапов Ram 2500 HD. Причина - ошибка в программном обеспечении, из-за которой ограничитель максимальной скорости оказался выставлен выше допустимого значения для установленных на заводе шин. Это может привести к серьезным последствиям, ведь превышение скоростного лимита, рассчитанного на конкретные покрышки, увеличивает риск их перегрева и даже разрушения на ходу.

По официальным данным, под отзыв попали 12 736 автомобилей Ram 2500 HD, выпущенных в период с 21 июня 2022 года по 14 апреля 2026 года. На этих пикапах с завода стоят шины с индексом скорости R, что соответствует максимальной скорости 106 миль в час. Обычно производитель программирует ограничитель на 105 миль в час, чтобы не допустить превышения, но в данном случае настройки оказались выше нормы. Это значит, что при определенных условиях водитель может разогнать машину быстрее, чем позволяют характеристики шин, что чревато неприятностями на дороге.

Для устранения проблемы Ram предлагает простое решение - обновление программного обеспечения блока управления трансмиссией (Powertrain Control Module) у официального дилера. Процедура занимает минимум времени и не требует замены деталей. Важно отметить, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая аварии или травм, связанных с этим дефектом. Тем не менее, производитель решил не рисковать и провести превентивные меры.

Пока не уточняется, затрагивает ли отзыв версии с дизельным мотором Cummins, бензиновым V8 Hemi или обе модификации. Владельцам рекомендуется проверить свой VIN-код на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), чтобы убедиться, попадает ли их автомобиль под кампанию. Дилеры получат официальное уведомление о старте отзывной кампании примерно 14 мая, а письма владельцам начнут рассылать с 4 июня.

Ситуация с Ram 2500 HD наглядно показывает, насколько важны точные настройки электронных систем даже в таких, казалось бы, простых вопросах, как ограничение максимальной скорости. Ошибка в программировании может привести к риску для безопасности, а значит, игнорировать подобные сообщения не стоит. Для владельцев - это повод не откладывать визит к дилеру и своевременно обновить программное обеспечение, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.