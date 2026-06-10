Новый стандарт для автодомов: почему Ram ProMaster с пакетом Vanlife выгоднее Sprinter

Ram ProMaster 2027: новый пакет Vanlife для автодомов - цена, комплектации, особенности

Ram ProMaster 2027 года выходит на рынок с заводским пакетом Vanlife, ориентированным на самостоятельные переоборудования в автодом. За доплату менее 5 000 долларов покупатели получают ряд доработок, которые упрощают создание кемпера. Это может изменить расстановку сил среди популярных баз для автодомов.

Ram ProMaster 2027 года выходит на рынок с заводским пакетом Vanlife, ориентированным на самостоятельные переоборудования в автодом. За доплату менее 5 000 долларов покупатели получают ряд доработок, которые упрощают создание кемпера. Это может изменить расстановку сил среди популярных баз для автодомов.

В последние годы рынок автодомов переживает перемены. Если раньше для переоборудования чаще всего выбирали VW Bus или Mercedes-Benz Sprinter, то теперь всё большее внимание привлекает Ram ProMaster. Как сообщает Car and Driver, в 2027 году модель получит специальный пакет Vanlife, который может стать новым стандартом для самостоятельных проектов и компаний.

Пакет Vanlife стоимостью около 5000 долларов включает ряд доработок прямо с завода. Среди них: дополнительное окно, светодиодные фары и противотуманки, поворотные передние сиденья, вспомогательные переключатели, полка, сдвижная дверь с пассажирской стороны и распашные задние двери. Это готовый набор для тех, кто хочет быстро начать переоборудование без лишних затрат на дооснащение.

Фото: Ram

Внешне ProMaster с пакетом Vanlife отличается чёрными шильдиками и 16-дюймовыми колёсами. Однако, чтобы воспользоваться предложением, производитель предписывает конкретную схему конфигурации: колёсная база 159 дюймов, высокий потолок, а также шасси 2500 или 3500. Базовая версия 2500 стартует примерно с 60 300 долларов, а 3500 — с 64 000 долларов. Под капотом — 3,6-литровый двигатель мощностью 276 л.с. и передний привод.

Для сравнения, аналогичный Mercedes-Benz Sprinter с высоким потолком у дилеров может стоить от 80 000 долларов и выше. Это делает Ram ProMaster 2027 с пакетом Vanlife значительно более доступным для самостоятельных энтузиастов и небольших компаний, занимающихся переоборудованием. Уже сейчас такие бренды, как Winnebago, Airstream и Thor Motorcoach, активно используют ProMaster в своих проектах.

Пакет Vanlife рассчитан прежде всего на тех, кто хочет самостоятельно построить автодом или доверить это специализированной мастерской. В комплектации нет ни кухни, ни спального модуля, ни солнечных панелей — всё это устанавливается отдельно. Однако наличие заводских доработок позволяет быстро начать проект и сэкономить время на поиск и монтаж необходимых элементов.

Стоит учитывать, что даже при относительно низкой цене базового фургона итоговая стоимость готового автодома на базе ProMaster может превысить 200 000 долларов — всё зависит от выбранных опций и уровня комфорта. Тем не менее заводской пакет Vanlife позволяет начать с минимальных вложений и постепенно дорабатывать автомобиль под свои задачи. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ищет универсальную платформу для путешествий и работы, особенно с учётом роста интереса к автодомам и самостоятельным проектам.

Интересно, что подход к заводским пакетам для активного отдыха уже встречается у других производителей. Например, Mazda CX-5 2026 года получила специальные комплекты для города и путешествий, о которых можно подробнее узнать в материалах о новых решениях для Mazda CX-5 на нашем сайте .