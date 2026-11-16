Ramblenook Camper: Биотуалет снаружи, спальня на столешнице — на что идут ради экономии места в кемпере

16 ноября 2026, 07:20
Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет
Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет
Одноосный грузовой прицеп 2003 года превратили в кемпер площадью 3,7 м²: внутри помещаются спальное место на двоих и мини-кухня, а питание дают солнечные панели. Высота потолка и биотуалет, доступный только снаружи, которые задают пределы комфорта; цена - 11 тысяч долларов.
Похожие материалы
-
16.11.2026, 18:58
«Буханка» с тентом, кухней и палаткой: как российский внедорожник стал люксовым кемпером
В Нидерландах продается автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ «Буханки» 2021 года. За 42,5 тысячи евро (около 3,8 млн рублей) предлагают кемпер с раскладной палаткой и выдвижной кухней; на крыше установлена солнечная панель.Читать далее
-
16.11.2026, 15:20
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.Читать далее
-
16.11.2026, 07:39
Капсульные вагоны в России: концепция, разработка и сроки запуска
В капсулах нового вагона РЖД предусмотрены личные шторки или дверцы. Пассажирам также обещают вентиляцию и розетки. Запуск задержался из-за замены импортных деталей и перенастройки производства; испытания завершены, первые экземпляры подготовлены к эксплуатации.Читать далее
-
15.11.2026, 20:02
Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург
В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.Читать далее
-
15.11.2026, 19:44
На российском рынке появились два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы»: в чем их отличия
У российских автодомов на базе «Нивы» два разных сценария: «Нива Кемпер» Lux Form стоит 1,6-2,1 млн рублей, а проект на шасси ВИС-2346 получил усиленное шасси и мотор на 100 л.с..Читать далее
-
15.11.2026, 10:52
«Экспресс» №3/4 Москва — Петербург: что входит в купе 1Б и сколько стоит билет
В поезде №3/4 «Экспресс» между Москвой и Петербургом купе класса 1Б продается на одно место. Пассажиру доступны широкая кровать, завтрак и бесплатный бизнес-зал. Разбираем планировку и сервис, сравниваем поезд с другими ночными вариантами.Читать далее
-
14.11.2026, 18:40
Солнечные панели, газ и посудомойка: как превратить кемпер в полноценное жилье
Кемпер за 7 млн рублей может заменить однокомнатную квартиру за ту же сумму, но автономность требует доработок. Владелец установил солнечные панели, увеличил запас энергии и воды, оборудовал автодом бытовой техникой.Читать далее
-
14.11.2026, 17:27
IRBIS SK 600 PRO: «рабочая лошадка» зимнего сезона или компромисс? Разбор утилитарного снегохода
В бюджетно-утилитарном сегменте снегоходов появился заметный игрок — IRBIS SK 600 PRO. Четырехтактный двигатель Loncin на 22 л.с., пониженная передача, длинная гусеница 500 мм и гидравлический тормоз — на бумаге набор звучит убедительно для охоты, рыбалки и хозяйственных задач.Читать далее
-
14.11.2026, 16:39
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД связывает с 2026 годом запуск плацкартных вагонов с душевой и двумя санитарными зонами. Каждому пассажиру полагаются розетка на 220 В с USB и светильник; предусмотрены также воздуховод и столик. Вместимость составит 58 мест, цены и сроки выхода на направления пока не названы.Читать далее
-
14.11.2026, 06:53
Поезд «Экспресс»: как устроены вагоны RIC, что входит в сервис и как менялось расписание
Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.Читать далее
Похожие материалы
-
16.11.2026, 18:58
«Буханка» с тентом, кухней и палаткой: как российский внедорожник стал люксовым кемпером
В Нидерландах продается автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ «Буханки» 2021 года. За 42,5 тысячи евро (около 3,8 млн рублей) предлагают кемпер с раскладной палаткой и выдвижной кухней; на крыше установлена солнечная панель.Читать далее
-
16.11.2026, 15:20
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.Читать далее
-
16.11.2026, 07:39
Капсульные вагоны в России: концепция, разработка и сроки запуска
В капсулах нового вагона РЖД предусмотрены личные шторки или дверцы. Пассажирам также обещают вентиляцию и розетки. Запуск задержался из-за замены импортных деталей и перенастройки производства; испытания завершены, первые экземпляры подготовлены к эксплуатации.Читать далее
-
15.11.2026, 20:02
Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург
В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.Читать далее
-
15.11.2026, 19:44
На российском рынке появились два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы»: в чем их отличия
У российских автодомов на базе «Нивы» два разных сценария: «Нива Кемпер» Lux Form стоит 1,6-2,1 млн рублей, а проект на шасси ВИС-2346 получил усиленное шасси и мотор на 100 л.с..Читать далее
-
15.11.2026, 10:52
«Экспресс» №3/4 Москва — Петербург: что входит в купе 1Б и сколько стоит билет
В поезде №3/4 «Экспресс» между Москвой и Петербургом купе класса 1Б продается на одно место. Пассажиру доступны широкая кровать, завтрак и бесплатный бизнес-зал. Разбираем планировку и сервис, сравниваем поезд с другими ночными вариантами.Читать далее
-
14.11.2026, 18:40
Солнечные панели, газ и посудомойка: как превратить кемпер в полноценное жилье
Кемпер за 7 млн рублей может заменить однокомнатную квартиру за ту же сумму, но автономность требует доработок. Владелец установил солнечные панели, увеличил запас энергии и воды, оборудовал автодом бытовой техникой.Читать далее
-
14.11.2026, 17:27
IRBIS SK 600 PRO: «рабочая лошадка» зимнего сезона или компромисс? Разбор утилитарного снегохода
В бюджетно-утилитарном сегменте снегоходов появился заметный игрок — IRBIS SK 600 PRO. Четырехтактный двигатель Loncin на 22 л.с., пониженная передача, длинная гусеница 500 мм и гидравлический тормоз — на бумаге набор звучит убедительно для охоты, рыбалки и хозяйственных задач.Читать далее
-
14.11.2026, 16:39
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД связывает с 2026 годом запуск плацкартных вагонов с душевой и двумя санитарными зонами. Каждому пассажиру полагаются розетка на 220 В с USB и светильник; предусмотрены также воздуховод и столик. Вместимость составит 58 мест, цены и сроки выхода на направления пока не названы.Читать далее
-
14.11.2026, 06:53
Поезд «Экспресс»: как устроены вагоны RIC, что входит в сервис и как менялось расписание
Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.Читать далее