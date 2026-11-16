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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

16 ноября 2026, 07:20

Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет

Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет

Ramblenook Camper: Биотуалет снаружи, спальня на столешнице — на что идут ради экономии места в кемпере

Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет

Одноосный грузовой прицеп 2003 года превратили в кемпер площадью 3,7 м²: внутри помещаются спальное место на двоих и мини-кухня, а питание дают солнечные панели. Высота потолка и биотуалет, доступный только снаружи, которые задают пределы комфорта; цена - 11 тысяч долларов.

Одноосный грузовой прицеп 2003 года превратили в кемпер площадью 3,7 м²: внутри помещаются спальное место на двоих и мини-кухня, а питание дают солнечные панели. Высота потолка и биотуалет, доступный только снаружи, которые задают пределы комфорта; цена - 11 тысяч долларов.

На фоне растущего интереса к компактному и мобильному отдыху на природе особое внимание привлекают проекты, предлагающие нестандартные решения для очень ограниченного пространства. Одним из таких примеров стал Ramblenook Camper — кемпер на базе грузового прицепа, где комфорт достигается за счет продуманной, но компромиссной планировки.

Биотуалет в Ramblenook Camper размещен в отдельном отсеке, и пользоваться им можно только снаружи — внутри для него почти не осталось места. Такая деталь сразу показывает, насколько плотно организован быт в прицепе площадью всего 3,7 м².

Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет
Фото: Abigail Kooiman Photography

Потолок находится на высоте 1,65 метра, а свободное пространство занято скамейками и небольшим столом. Деревянную столешницу можно снять и превратить в спальное место для двоих. Днем эта зона используется для отдыха, а ночью столешница становится подоконником спального места.

Решение компактное, но без компромиссов не обошлось.

Кухонный уголок включает мини-раковину и портативную газовую плитку. Полки для вещей частично закреплены на распашной задней дверце, а мелкие предметы можно убрать в ящики. Воздух поступает через потолочный люк; внутри есть небольшой обогреватель и розетка.

Ramblenook Camper: как в прицепе 3,7 м² уместили кухню, спальню и биотуалет
Фото: Abigail Kooiman Photography

Такая планировка заметно отличается от решений для более крупных автодомов. Если в случае автономного автодома речь идет о полноценной подготовке места для жизни, то Ramblenook Camper рассчитан на поездки в тёплую погоду и вряд ли подойдет для постоянного проживания.

Основой кемпера стал одноосный грузовой прицеп 2003 года выпуска: изношенный кузов отремонтировали и покрасили в белый цвет, а на раме закрепили небольшой ящик. Электрооборудование питается от солнечных панелей на крышке, которые подключены к аккумуляторам. Для чистой и грязной воды предусмотрены баки объёмом около 19 литров каждый.

У задней двери установлен откидывающийся тент, под которым в хорошую погоду можно устроить обед. Quest Campers продает Ramblenook Camper за 11 тысяч долларов США.

При разборе автономного автодома речь идет о подготовке места для жизни, тогда как Ramblenook Camper рассчитан на поездку в теплую погоду и вряд ли подойдет для постоянного проживания.

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