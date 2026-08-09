Не просто кроссоверы: ТОП-5 рамных внедорожников до 4 млн рублей в 2026 году

9 августа 2026, 12:14
Рамные внедорожники дешевле кроссоверов: пять моделей для сложных дорог 2026 года
Рамные внедорожники дешевле кроссоверов: пять моделей для сложных дорог 2026 года
Рынок кроссоверов продолжает расти, но рамные внедорожники остаются актуальными для тех, кто ищет надежность и готовность к настоящему бездорожью. В обзоре - пять доступных моделей, которые могут стать альтернативой более дорогим кроссоверам.
В условиях, когда кроссоверы становятся все более популярными, рамные внедорожники не теряют своей актуальности. Для российских дорог и сложных маршрутов именно такие автомобили часто оказываются единственным разумным выбором. Их конструкция рассчитана на суровые условия, а стоимость некоторых моделей позволяет рассматривать их как альтернативу более дорогим кроссоверам.
В подборке - пять моделей, которые выделяются сочетанием прочности и доступности. Среди них - отечественные УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также китайские Oting Paladin, Haval H5 и BAW 212. Каждый из этих внедорожников имеет свои особенности, которые могут оказаться решающими при выборе.
УАЗ «Хантер» - классика российского автопрома, стартует от 1 672 400 рублей. Простая конструкция, минимум электроники и 112-сильный мотор делают его надежным на бездорожье, но требуют регулярного обслуживания и внимательности к мелочам. Даже небольшие поломки могут привести к серьезным проблемам вдали от цивилизации.
УАЗ «Патриот» стоит немного дороже - от 1 865 600 рублей. Эта модель сочетает утилитарность с относительным комфортом, а 150-сильный двигатель и клиренс 210 мм обеспечивают хорошую проходимость. Однако на трассе управляемость требует осторожности, особенно на высоких скоростях.
Oting Paladin, построенный на базе Nissan Terra, предлагается минимум за 3 160 000 рублей. Здесь установлен современный турбомотор Mitsubishi и восьмиступенчатый автомат, а электроника активно помогает водителю. Важно следить за состоянием электрических систем - даже незначительные сбои могут указывать на скрытые проблемы.
Haval H5 - самый крупный из представленных внедорожников, его цена начинается с 3 649 000 рублей. Мощный 200-сильный двигатель обеспечивает уверенное движение, но габариты требуют привыкания. Часто такие автомобили приобретают в кредит, что может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Перед покупкой стоит внимательно оценить все расходы.
BAW 212 замыкает пятерку с ценой 3 799 000 рублей. Несмотря на простоту внешнего вида, этот внедорожник оснащен современным турбомотором и восьмиступенчатым автоматом.
Покупка рамного внедорожника - это не только свобода передвижения, но и определенная ответственность. ГИБДД внимательно следит за такими автомобилями, особенно если в конструкцию были внесены изменения. Нарушения могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно соблюдать все требования законодательства.
Рамные внедорожники выигрывают на бездорожье благодаря прочной раме, которая защищает кузов от деформаций. В городе такие машины менее маневренны и требуют больше внимания при управлении, а расход топлива у них обычно выше из-за массы и аэродинамики. Как отмечают эксперты, несмотря на рост популярности кроссоверов, настоящие внедорожники остаются востребованными среди тех, кто ценит надежность и готовность к любым испытаниям. Для сравнения, в материале о выборе между Honda Vezel и Geely Coolray рассматривались плюсы и минусы кроссоверов для городской эксплуатации, что подчеркивает разницу в подходах к выбору автомобиля для разных задач.
В 2026 году рамные внедорожники остаются актуальными для тех, кто часто сталкивается с бездорожьем, ценит простоту конструкции и готов к дополнительным расходам на обслуживание. Важно помнить, что такие автомобили требуют внимательного отношения и регулярного контроля технического состояния. При выборе стоит учитывать не только цену, но и доступность запчастей, особенности эксплуатации в российских условиях и возможные ограничения по новым экологическим стандартам.
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