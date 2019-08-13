13 августа 2019, 15:33
Рамный Haval H9 вновь обновился
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Китайские дилеры начали принимать заказы на обновленный внедорожник Haval H9. Автомобиль обзавелся блокировкой переднего дифференциала и внешне отличается полностью пересмотренной передней частью кузова со светодиодной оптикой.
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
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Среди технических обновок можно назвать появление принудительной блокировки переднего дифференциала. Во внедорожном режиме теперь есть особая функция, когда подтормаживается заднее внутреннее по отношению к повороту колесо, что улучшает маневренность и уменьшает радиус разворота. Модернизированная 2-литровая «турбочетверка» T-GDI научилась «переваривать» 92-й бензин. При этом изменились ее динамические характеристики. Мощность снизилась с 245 до 224 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент, напротив, вырос с 350 до 385 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Позднее в продажу поступят дизельные Haval H9 с неизменным 190-сильным турбодизелем 2.0 CRDi.
В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч. Китайские дилеры уже начали принимать заказы на обновленный Haval H9. Цены варьируются в диапазоне от 30 до 39 тысяч долларов (2,0 - 2,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Российским покупателям новинка интересна тем, что именно такие внедорожники встанут на конвейер тульского завода Haval в конце 2019 года.
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04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
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Комментарии пользователей
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