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13 августа 2019, 15:33

Рамный Haval H9 вновь обновился

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Китайские дилеры начали принимать заказы на обновленный внедорожник Haval H9. Автомобиль обзавелся блокировкой переднего дифференциала и внешне отличается полностью пересмотренной передней частью кузова со светодиодной оптикой.
Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился

Haval H9

Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
Рамный Haval H9 вновь обновился
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Российские дилеры Haval начали принимать заказы на флагманские внедорожники Haval H9 в новой топовой комплектации ...
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Внедорожник Haval H9 обновился второй раз за два года. Предыдущий рестайлинговый вариант представили в мае 2017-го. Тогда автомобиль практически не изменился внешне, зато получил новый интерьер и моторы. Сейчас обновление затронуло и внешность модели. Haval H9 можно узнать по иной решетке радиатора и полностью светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксеноновым.

Среди технических обновок можно назвать появление принудительной блокировки переднего дифференциала. Во внедорожном режиме теперь есть особая функция, когда подтормаживается заднее внутреннее по отношению к повороту колесо, что улучшает маневренность и уменьшает радиус разворота. Модернизированная 2-литровая «турбочетверка» T-GDI научилась «переваривать» 92-й бензин. При этом изменились ее динамические характеристики. Мощность снизилась с 245 до 224 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент, напротив, вырос с 350 до 385 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Позднее в продажу поступят дизельные Haval H9 с неизменным 190-сильным турбодизелем 2.0 CRDi.

В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч. Китайские дилеры уже начали принимать заказы на обновленный Haval H9. Цены варьируются в диапазоне от 30 до 39 тысяч долларов (2,0 - 2,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Российским покупателям новинка интересна тем, что именно такие внедорожники встанут на конвейер тульского завода Haval в конце 2019 года.

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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
В России собрали первые кроссоверы Haval
С 1,5 литра и 200 лошадей снимают, а хавейловский мотор вроде как максимум можно до 190 сил чипануть. Мне предлагали, не хочу, и так хорошо тянет и т расход бензина не большой. Если мощность поднять, то по любому расход больше станет. А тут мне кажется все сбалансировано. Мощность, расход топлива, комфорт ...
Sturman
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
Sturman
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Рамный Haval H9 вновь обновился
{{material_126059}}Внедорожник Haval H9 обновился второй раз за два года. Предыдущий рестайлинговый вариант представили в мае 2017-го. Тогда автомобиль практически не изменился внешне, зато получил новый интерьер и моторы. Сейчас обновление затронуло и внешность модели. Haval H9 можно узнать по иной решетке радиатора и полностью светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксеноновым.Среди технических обновок можно назвать появление принудительной блокировки переднего дифференциала. Во внедорожном режиме теперь есть особая функция, когда подтормаживается заднее внутреннее по отношению к повороту колесо, что улучшает маневренность и уменьшает радиус разворота. Модернизированная 2-литровая «турбочетверка» T-GDI научилась «переваривать» 92-й бензин. При этом изменились ее динамические характеристики. Мощность снизилась с 245 до 224 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент, напротив, вырос с 350 до 385 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Позднее в продажу поступят дизельные Haval H9 с неизменным 190-сильным турбодизелем 2.0 CRDi.В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч. Китайские дилеры уже начали принимать заказы на обновленный Haval H9. Цены варьируются в диапазоне от 30 до 39 тысяч долларов (2,0 - 2,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Российским покупателям новинка интересна тем, что именно такие внедорожники встанут на конвейер тульского завода Haval в конце 2019 года.
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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