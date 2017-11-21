21 ноября 2017, 19:39

Рамы для Mitsubishi Pajero Sport теперь «клепают» на ГАЗе

Cерийное производство рам для Mitsubishi Pajero Sport, выпускаемых на калужском заводе «ПСМА Рус» стартовало в Нижнем Новгороде, на мощностях «Группы ГАЗ».
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Mitsubishi Pajero Sport
Выпускается с 1998 г.
Новый от 2 199 000 до 2 849 990 Р
Отзывов: 8
Проект реализуется включает в себя сварку рамы, нанесению защитного антикоррозионного покрытия (фосфатирование и катафорез) и поставку несущих систем на конвейер «ПСМА Рус». Рамы производятся 2 типов: для автомобилей с АКПП и «механикой».

Производство рам организовано на площадке, которую определили еще в 2013 году для выпуска рам предыдущей генерации Pajero Sport. Тогда на ГАЗе был оборудован участок сварки (закуплены сварочные полуавтоматы и оборудование для очистки воздуха, установлено оборудование транспортировки рам по линии кондукторов), введена в эксплуатацию линия фосфатирования, проведена модернизация действующей линии катафореза.

В текущем же году на ГАЗе смонтировали новое сварочное оборудование, сотрудники предприятия  прошли дополнительное обучение специфике производства несущих систем для внедорожника актуального поколения.

По словам Вадима Сорокина, президента «Группы ГАЗ», заводчане провели необходимую подготовку, чтобы обеспечить уровень качества продукции в полном соответствии с требованиями партнера.

От себя заметим, что Mitsubishi Pajero Sport продается в России по цене от 2 199 000 рублей (2,4 литра, 6 МКПП) до 2 799 900 рублей (3 литра, 8АКПП). Автомобиль обладает спорным дизайном и его продажи оставляют желать лучшего.

Новости Митсубиси, Мицубиси Паджеро Спорт

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
На данную машину я пересел с Тойоты Прадо, которую я разбил в ДТП. По классу две эти машины примерно одинаковы, поэтому существенной разницы я не увидел. И одна и другая машина очень надежные и выносливые и при этом редко приходят в неисправность. Единственным минусом, в отличии от тойоты, у митсубиши ...
Денис
Jeep Cherokee или Mitsubishi Pajero Sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
Петр
Форум Mitsubishi Pajero IV
Вообще Мисубиси Паджеро - нормальный автомобиль, но как по мне у него слишком большой расход топлива по городу, да и на трассе тоже. Почему такой большой расход толком никто ответить не может, специалисты обычно говорят, что это минусы конструкции автомобиля. Но в целом, если для города, то автомобиль ...
Алексей Рягузов
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Рамы для Mitsubishi Pajero Sport теперь «клепают» на ГАЗе
{{model_859}} Проект реализуется включает в себя сварку рамы, нанесению защитного антикоррозионного покрытия (фосфатирование и катафорез) и поставку несущих систем на конвейер «ПСМА Рус». Рамы производятся 2 типов: для автомобилей с АКПП и «механикой». Производство рам организовано на площадке, которую определили еще в 2013 году для выпуска рам предыдущей генерации Pajero Sport. Тогда на ГАЗе был оборудован участок сварки (закуплены сварочные полуавтоматы и оборудование для очистки воздуха, установлено оборудование транспортировки рам по линии кондукторов), введена в эксплуатацию линия фосфатирования, проведена модернизация действующей линии катафореза. В текущем же году на ГАЗе смонтировали новое сварочное оборудование, сотрудники предприятия  прошли дополнительное обучение специфике производства несущих систем для внедорожника актуального поколения.По словам Вадима Сорокина, президента «Группы ГАЗ», заводчане провели необходимую подготовку, чтобы обеспечить уровень качества продукции в полном соответствии с требованиями партнера. От себя заметим, что Mitsubishi Pajero Sport продается в России по цене от 2 199 000 рублей (2,4 литра, 6 МКПП) до 2 799 900 рублей (3 литра, 8АКПП). Автомобиль обладает спорным дизайном и его продажи оставляют желать лучшего.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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