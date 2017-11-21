Рамы для Mitsubishi Pajero Sport теперь «клепают» на ГАЗе
Производство рам организовано на площадке, которую определили еще в 2013 году для выпуска рам предыдущей генерации Pajero Sport. Тогда на ГАЗе был оборудован участок сварки (закуплены сварочные полуавтоматы и оборудование для очистки воздуха, установлено оборудование транспортировки рам по линии кондукторов), введена в эксплуатацию линия фосфатирования, проведена модернизация действующей линии катафореза.
В текущем же году на ГАЗе смонтировали новое сварочное оборудование, сотрудники предприятия прошли дополнительное обучение специфике производства несущих систем для внедорожника актуального поколения.
По словам Вадима Сорокина, президента «Группы ГАЗ», заводчане провели необходимую подготовку, чтобы обеспечить уровень качества продукции в полном соответствии с требованиями партнера.
От себя заметим, что Mitsubishi Pajero Sport продается в России по цене от 2 199 000 рублей (2,4 литра, 6 МКПП) до 2 799 900 рублей (3 литра, 8АКПП). Автомобиль обладает спорным дизайном и его продажи оставляют желать лучшего.
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