Что изменится в Range Rover после рестайлинга 2027 года и почему это важно для рынка премиальных внедорожников

13 февраля 2026, 18:52
Range Rover 2027: обновление флагмана Land Rover уже на тестах, первые детали
Range Rover пятого поколения, несмотря на четыре года на конвейере, остается одним из самых востребованных внедорожников Land Rover. Однако производитель уже готовит обновление для 2027 модельного года, чтобы не потерять позиции на фоне растущей конкуренции. Какие перемены ждут культовую модель - в нашем материале.
Range Rover пятого поколения, дебютировавший четыре года назад, до сих пор удерживает статус одного из самых популярных внедорожников в премиальном сегменте. Но рынок не стоит на месте: конкуренты учатся, а требования, покупатели, становятся все выше. Именно поэтому Land Rover уже начал испытания обновленной версии, которая появится в продаже в 2027 году.
Судя по первым шпионским снимкам, внешних изменений немного: производитель не стал менять узнаваемый силуэт и фирменные черты. Однако эксперты уверены, что за скромными штрихами скрываются важные доработки, которые должны сохранить интерес к модели и укрепить позиции бренда на фоне появления новых игроков рынка.
В салоне ожидаются более заметные перемены. По информации инсайдеров, Range Rover получит обновленную мультимедийную систему, расширенный набор электронных ассистентов и новые материалы отделки. Кроме того, не исключено появление новых силовых установок, в том числе гибридных версий, что соответствует современным тенденциям на рынке премиальных внедорожников.
Интересно, что Land Rover не единственный, кто делает ставку на эволюцию, а не революцию. Например, в сегменте кроссоверов с вариатором и полным приводом многие производители также предпочитают точечные улучшения, чтобы не отпугивать лояльных клиентов. Подробно о плюсах и минусах такой ситуации можно узнать в материалах о тенденциях современных моделей, например, в обзоре второго поколения Renault Koleos .
Пока официальной информации о технических характеристиках рестайлингового Range Rover немного. Ожидается, что производитель сделает упор на комфорт, безопасность и новые технологии, чтобы удовлетворить ожидания самых требовательных клиентов. Впрочем, даже минимальные визуальные изменения способны вызвать ажиотаж среди поклонников марки, ведь для многих Range Rover — не просто автомобиль, а символ влияния и стиля.
