Jaguar Land Rover представил Range Rover GT: запас хода, два электромотора и салон без карданного вала

Range Rover GT на новой платформе EMA: электрокроссовер с уникальными характеристиками

Range Rover GT на платформе EMA - это не просто очередная новинка, а важный шаг для Jaguar Land Rover в сегменте электрокроссоверов. Модель сочетает дальнобойность, инновационный дизайн и технологические решения, которые могут повлиять на рынок уже в ближайшие годы.

Range Rover GT на платформе EMA - это не просто очередная новинка, а важный шаг для Jaguar Land Rover в сегменте электрокроссоверов. Модель сочетает дальнобойность, инновационный дизайн и технологические решения, которые могут повлиять на рынок уже в ближайшие годы.

Jaguar Land Rover вывел на рынок электрический кроссовер Range Rover GT, который привлекает внимание сочетанием большого запаса хода и впечатляющей динамики. Модель построена на совершенно новой архитектуре EMA, ранее не применявшейся в серийных автомобилях бренда, — это решение подчёркивает стремление компании к технологическим инновациям и поиску новых форм в премиум-сегменте. При этом Range Rover GT не заменяет Evoque, который продолжат выпускать с классическим двигателем внутреннего сгорания.

По размерам новинка близка к Range Rover Sport, но впервые в линейке получила кузов типа фастбэк: такая форма крыши не только улучшает аэродинамику, но и снижает энергопотребление, что критически важно для электромобиля. Производитель отмечает, что GT стал самым тихим автомобилем в гамме, однако низкий клиренс ограничивает его внедорожные возможности.

Технически кроссовер оснащён двумя электромоторами и полным приводом, а его аккумулятор рассчитан на стабильную работу при температурах от минус сорока до плюс пятидесяти градусов, что делает модель пригодной для эксплуатации как в северных, так и в южных регионах. По уровню оснащения и классу GT превосходит таких конкурентов, как BMW iX3, Mercedes-Benz EQC и Volvo EX60.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле: приборная панель соседствует с горизонтальным световым индикатором в верхней зоне обзора водителя, а управление климатом и мультимедиа выведено на сенсорный интерфейс. Вместо привычного селектора коробки передач используется подрулевой переключатель. Второй ряд оборудован двумя раздельными креслами, а отсутствие карданного вала благодаря платформе позволило увеличить пространство для ног; центральная консоль откидывается, открывая дополнительные ниши для хранения, а панорамная крыша визуально расширяет салон, делая его более светлым и просторным.

Платформа EMA изначально разрабатывалась для электромобилей и гибридов, однако рыночная ситуация заставила компанию вернуться к гибридным вариантам, и в этой архитектуре предполагается выпуск нескольких моделей среднего класса. Презентация Range Rover GT открывает новую линейку электрифицированных кроссоверов Jaguar Land Rover, а та же платформа EMA ляжет в основу будущего Defender Sport, который, по информации IT Home, заменит Discovery Sport и будет позиционироваться по более доступной цене.

Цены на Range Rover GT пока не объявлены, но интерес к новинке уже высок — как среди экспертов, так и среди активных покупателей. Появление этой модели отражает глобальную тенденцию к электрификации и поиск новых решений в премиальном сегменте. Для российского рынка особенно важна адаптация аккумулятора к экстремальным температурам, что может стать конкурентным преимуществом. Стоит также отметить, что интерес к новым технологиям в автопроме растёт: например, недавно в России прошли испытания аэротакси X‑Sky, что тоже свидетельствует о смещении фокуса на инновации в транспорте, — подробнее об этом событии можно узнать в материале о первых испытаниях аэротакси X-Sky с пассажиром .