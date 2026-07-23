Почему Range Rover GT изменил подход к премиальным электрокарам - мнение эксперта

Range Rover GT стал первым электромобилем бренда с новой платформой EMA

Range Rover представил свою первую полностью электрическую модель - пятидверный лифтбек GT. Это не просто очередная новинка: автомобиль построен на новой платформе EMA и лишен привычных бензиновых и дизельных версий. Какие перемены ждут поклонников марки и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Range Rover представил свою первую полностью электрическую модель - пятидверный лифтбек GT. Это не просто очередная новинка: автомобиль построен на новой платформе EMA и лишен привычных бензиновых и дизельных версий. Какие перемены ждут поклонников марки и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Range Rover официально вывел на рынок свой первый полностью электрический автомобиль - пятидверный лифтбек GT. Как сообщает 110km.ru, новинка стала самой легковой моделью в истории бренда, заметно отличаясь от классических внедорожников марки не только внешне, но и по технической части.

Вместо привычной приборной панели в салоне установлен крупный дисплей, а воздуховоды теперь скрыты по всей ширине передней панели. Для отделки интерьера выбран тканый текстиль, что подчеркивает стремление к минимализму и комфорту. Производитель называет салон «оазисом спокойствия», делая акцент на снижении шума и изоляции от внешних раздражителей.

Технической основой Range Rover GT стала новая архитектура EMA, рассчитанная на 800-вольтовую электрическую систему. Это первый Range Rover, который будет выпускаться исключительно с электроприводом - бензиновые и дизельные версии не предусмотрены даже в перспективе. Несмотря на смену типа силовой установки, производитель обещает сохранить внедорожные качества: полный привод и адаптация к бездорожью останутся ключевыми чертами модели.

фото: JLR

Сейчас прототипы проходят завершающие испытания, а полноценная премьера с раскрытием всех технических характеристик ожидается до конца 2026 года. По данным 110km.ru, компания делает ставку на сочетание премиального комфорта и современных технологий, чтобы привлечь новую аудиторию и удержать лояльных клиентов.

Если Вы не знали, Range Rover - британский бренд, входящий в состав Jaguar Land Rover. Компания известна своими премиальными внедорожниками, которые сочетают высокий уровень комфорта и проходимости. За последние годы марка активно внедряет новые технологии, включая гибридные и электрические силовые установки. Платформа EMA разработана специально для электромобилей и позволяет реализовать быструю зарядку, а также интеграцию современных систем безопасности и управления. Переход к полностью электрическим моделям отражает глобальный тренд на электрификацию автопрома и ужесточение экологических стандартов в Европе и других регионах.