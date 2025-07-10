Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Графический узор «Range Rover Pattern» появится в отделке сидений, обивке дверей, панелях приборов, на также на аксессуарах. Хотя некоторые эксперты и автомобильные журналисты раскритиковали дизайн за кажущуюся примитивность и сходство с модными узорами люксовых брендов, вроде Gucci или Coach, JLR подчеркивает, что это часть стратегии создания узнаваемого стиля премиального бренда.
Стоит отметить, что Range Rover намеренно отделяется от основного бренда Land Rover, чтобы подчеркнуть его уникальность как отдельной премиальной платформы. При этом Land Rover как бренд сохранится – он остается на сайтах, в рекламе и на автомобилях.
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Range Rover выстоял против цементовоза. Полиция опубликовала видео
Внедорожник Range Rover, в котором ехала семья с детьми, неожиданно прошел краш-тест на прочность. На Нагаевском шоссе в Уфе водитель цементовоза не справился с управлением, и тяжелая цистерна опрокинулась на легковушку.Читать далее
-
09.01.2025, 00:11
Автомобильные аудиосистемы: от простых до самых сложных
На заре автомобилестроения машины были лишь средством передвижения из точки А в точку Б. Постепенно производители стали делать свои автомобили все более и более комфортабельными. В Bentley первыми догадались устанавливать в машины радиоприемники.Читать далее
-
12.12.2024, 11:11
На Wildberries начали торговать новенькими BMW, Mercedes-Benz и Lexus
Первые автомобили появились на Wildberries в апреле 2024 года. Начали с официальных дилеров китайских брендов. Чуть позже подключили автосалоны Lada. Сейчас на маркетплейсе появились модели премиальных европейских и японских марок, которые поставляют по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
09.12.2024, 08:16
Взгляните на китайский «Range Rover» за 3000 долларов. Издалека он очень похож на оригинал
Китайская компания Nuoding New Energy Technology выпускает очень милый гольф-кар, как две капли воды похожий на британский внедорожник Range Rover. На площадке Alibaba он стоит всего 3 тысячи долларов или порядка 298 тысяч рублей в пересчете по курсу.Читать далее
-
07.08.2024, 13:54
В Петербурге у пенсионера угнали иномарку за 19 млн рублей
В отдел полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 66-летнего мужчины об угоне дорогого внедорожника Range Rover. Материальный ущерб владелец оценил в 19 млн рублей.Читать далее
-
19.12.2023, 17:10
Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели
Внедорожники Range Rover стали самыми угоняемыми автомобилями в Британии. За год число краж подскочило в 1,5 раза, владельцы спешно страхуют свои машины, страховые компании задирают тарифы, а цены на вторичном рынке падают.Читать далее
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