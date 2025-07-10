Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем

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Фото: Autocar

Вместе с новым логотипом показали также «орнамент Range Rover» – повторяющийся узор из переплетенных и повернутых букв R. По словам представителей JLR, новые логотипы не заменят традиционные надписи «Range Rover» на кузове. Их будут использовать в тех случаях, когда полноценное название не помещается – например, на этикетках, в декоративных элементах салона или при оформлении выставочных пространств.Графический узор «Range Rover Pattern» появится в отделке сидений, обивке дверей, панелях приборов, на также на аксессуарах. Хотя некоторые эксперты и автомобильные журналисты раскритиковали дизайн за кажущуюся примитивность и сходство с модными узорами люксовых брендов, вроде Gucci или Coach, JLR подчеркивает, что это часть стратегии создания узнаваемого стиля премиального бренда.

Стоит отметить, что Range Rover намеренно отделяется от основного бренда Land Rover, чтобы подчеркнуть его уникальность как отдельной премиальной платформы. При этом Land Rover как бренд сохранится – он остается на сайтах, в рекламе и на автомобилях.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover

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