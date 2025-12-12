Самый мощный Range Rover Sport готовится удивить новым обликом и техническими решениями

Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн

Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.

В 2026 году Range Rover Sport SV, считающийся самой динамичной моделью в линейке, готовится к масштабному обновлению. Новая модель, рассчитанная на рынок США в версии 2027 года, уже проходит испытания на знаменитой трассе Нюрбургринг. По информации зарубежных изданий, автомобиль может получить имя SVR, а не просто SV, что обуславливает его спортивный характер и ориентацию на поклонников драйва.

Внешность обновленного Range Rover Sport SV заметно изменилась. В новых прототипах можно заметить свежие решения в оформлении передней части: измененная форма бамперов, более агрессивная оптика и переработанная решетка радиатора. Однако главным приоритетом стал новый выхлоп – теперь это двойная центральная система, которая не только обеспечивает спортивный стиль, но и более насыщенный звук двигателя.

Фото: SH Proshots / autoevolution

Техническая начинка также не осталась без внимания. Как отмечают эксперты, под капотом сохранился мощный двигатель BMW, который уже зарекомендовал себя в предыдущей версии. Ожидается, что мотор будет доработан для еще большей отдачи и лучшей динамики. Инженеры Jaguar Land Rover уделили особое внимание настройке подвески и рулевого управления, чтобы автомобиль стал еще более послушным на высоких скоростях и в поворотах.

Интерьер Range Rover Sport SV 2027 года также обещает удивить. По предварительным данным, салон получит новые материалы отделки, расширенный набор электронных ассистентов и обновленную систему.

Появление обновленного Range Rover Sport SV на рынке ожидается во втором полугодии 2026 года. Модель станет доступна для заказа в США как автомобиль 2027 модельного года. Официальная премьера и подробные технические характеристики будут раскрыты ближе к старту продаж. Пока же поклонники марки с нетерпением следят за тестами новинки и обсуждают изменения в модификациях, которые сделают этот внедорожник еще более желанным для любителей скорости и роскоши.