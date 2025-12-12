Самый мощный Range Rover Sport готовится удивить новым обликом и техническими решениями

12 декабря 2025, 05:02
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.
В 2026 году Range Rover Sport SV, считающийся самой динамичной моделью в линейке, готовится к масштабному обновлению. Новая модель, рассчитанная на рынок США в версии 2027 года, уже проходит испытания на знаменитой трассе Нюрбургринг. По информации зарубежных изданий, автомобиль может получить имя SVR, а не просто SV, что обуславливает его спортивный характер и ориентацию на поклонников драйва.
Внешность обновленного Range Rover Sport SV заметно изменилась. В новых прототипах можно заметить свежие решения в оформлении передней части: измененная форма бамперов, более агрессивная оптика и переработанная решетка радиатора. Однако главным приоритетом стал новый выхлоп – теперь это двойная центральная система, которая не только обеспечивает спортивный стиль, но и более насыщенный звук двигателя.
Техническая начинка также не осталась без внимания. Как отмечают эксперты, под капотом сохранился мощный двигатель BMW, который уже зарекомендовал себя в предыдущей версии. Ожидается, что мотор будет доработан для еще большей отдачи и лучшей динамики. Инженеры Jaguar Land Rover уделили особое внимание настройке подвески и рулевого управления, чтобы автомобиль стал еще более послушным на высоких скоростях и в поворотах.
Интерьер Range Rover Sport SV 2027 года также обещает удивить. По предварительным данным, салон получит новые материалы отделки, расширенный набор электронных ассистентов и обновленную систему. Особое внимание ой, но и по-настоящему захватывающей.
Появление обновленного Range Rover Sport SV на рынке ожидается во втором полугодии 2026 года. Модель станет доступна для заказа в США как автомобиль 2027 модельного года. Официальная премьера и подробные технические характеристики будут раскрыты ближе к старту продаж. Пока же поклонники марки с нетерпением следят за тестами новинки и обсуждают изменения в модификациях, которые сделают этот внедорожник еще более желанным для любителей скорости и роскоши.
Похожие материалы Ленд Ровер
-
19.09.2025, 15:36
Lamborghini Urus SCV12 и Range Rover Sport SV: битва на мокром асфальте
Два мощных автомобиля встретились на мокрой взлетной полосе. Испытание прошло в необычных условиях. Результат удивил даже опытных автолюбителей. Неожиданные повороты ждут читателей.Читать далее
-
11.05.2022, 09:09
6 интересных фактов о новом Range Rover Sport
Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover Sport третьего поколения. Автомобиль переехал на новую платформу, прибавил в размерах, получил опциональный мотор BMW и внедорожный круиз-контроль.Читать далее
-
29.04.2022, 18:03
4 яркие мировые автопремьеры мая 2022 года
Активность на российском авторынке практически парализована. Автопроизводители по всему миру продолжают испытывать трудности с поставками комплектующих и полупроводников, но не отказывают от запланированных премьер.Читать далее
-
21.12.2021, 07:26
Заваленная снегом улица оказалась не по зубам Range Rover: или проблема в водителе? (видео)
Даже самые способные внедорожники иногда могут застрять. Старая поговорка гласит: «Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором». Однако с Range Rover Sport недавно приключился конфуз. Автомобиль не смог одолеть даже заснеженную городскую улочку.Читать далее
-
16.09.2021, 00:24
Загляните за кулисы внедорожной погони Джеймса Бонда с участием двух Range Rover Sport SVR
Фильм о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» выйдет в прокат в американских кинотеатрах 8 октября. В преддверии выхода фильма компания Land Rover предложила заглянуть за кулисы и посмотреть на гонку Range Rover Sport SVR.Читать далее
-
22.02.2018, 22:53
Брутальней не бывает. 5 лучших мужских внедорожников
Среди автомобилистов уже как-то прижилось правило деления автомобилей на «мужские» и «женские». Конечно, автопроизводители всячески пытаются стереть эти условные границы, выпуская универсальные модели. Однако остались еще те машины, в которых женщины будут смотреться ну совсем негармонично. Читать далее
-
21.10.2014, 07:52
Тест-драйв Range Rover Sport: украшение жизни
Живут на свете аристократы с такой инфернальной аурой, что способны влюбить в себя с самого первого взгляда. Безусловно, родословная имеет большое значение, но даже если не знать их фамильные черты, как правило, одного взгляда хватает, чтобы понять: перед вами эталонное украшение жизни. Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер
-
19.09.2025, 15:36
Lamborghini Urus SCV12 и Range Rover Sport SV: битва на мокром асфальте
Два мощных автомобиля встретились на мокрой взлетной полосе. Испытание прошло в необычных условиях. Результат удивил даже опытных автолюбителей. Неожиданные повороты ждут читателей.Читать далее
-
11.05.2022, 09:09
6 интересных фактов о новом Range Rover Sport
Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover Sport третьего поколения. Автомобиль переехал на новую платформу, прибавил в размерах, получил опциональный мотор BMW и внедорожный круиз-контроль.Читать далее
-
29.04.2022, 18:03
4 яркие мировые автопремьеры мая 2022 года
Активность на российском авторынке практически парализована. Автопроизводители по всему миру продолжают испытывать трудности с поставками комплектующих и полупроводников, но не отказывают от запланированных премьер.Читать далее
-
21.12.2021, 07:26
Заваленная снегом улица оказалась не по зубам Range Rover: или проблема в водителе? (видео)
Даже самые способные внедорожники иногда могут застрять. Старая поговорка гласит: «Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором». Однако с Range Rover Sport недавно приключился конфуз. Автомобиль не смог одолеть даже заснеженную городскую улочку.Читать далее
-
16.09.2021, 00:24
Загляните за кулисы внедорожной погони Джеймса Бонда с участием двух Range Rover Sport SVR
Фильм о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» выйдет в прокат в американских кинотеатрах 8 октября. В преддверии выхода фильма компания Land Rover предложила заглянуть за кулисы и посмотреть на гонку Range Rover Sport SVR.Читать далее
-
22.02.2018, 22:53
Брутальней не бывает. 5 лучших мужских внедорожников
Среди автомобилистов уже как-то прижилось правило деления автомобилей на «мужские» и «женские». Конечно, автопроизводители всячески пытаются стереть эти условные границы, выпуская универсальные модели. Однако остались еще те машины, в которых женщины будут смотреться ну совсем негармонично. Читать далее
-
21.10.2014, 07:52
Тест-драйв Range Rover Sport: украшение жизни
Живут на свете аристократы с такой инфернальной аурой, что способны влюбить в себя с самого первого взгляда. Безусловно, родословная имеет большое значение, но даже если не знать их фамильные черты, как правило, одного взгляда хватает, чтобы понять: перед вами эталонное украшение жизни. Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
- 19 898 000 РLand Rover Range Rover Sport 2025 в Москве
- 18 770 000 РLand Rover Range Rover Sport 2025 в Москве
- 17 900 000 РLand Rover Range Rover Sport 2022 в Москве
- 15 700 000 РLand Rover Range Rover Sport 2022 в Москве
- 6 410 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве
- 7 850 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 4 350 000 РLand Rover Range Rover Sport 2013 в Москве
- 17 569 000 РLand Rover Range Rover Sport 2023 в Москве
- 4 099 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве
- 4 140 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве