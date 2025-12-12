Самый мощный Range Rover Sport готовится удивить новым обликом и техническими решениями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 05:02

Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн

Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн

Самый мощный Range Rover Sport готовится удивить новым обликом и техническими решениями

Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн

Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.

Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.

В 2026 году Range Rover Sport SV, считающийся самой динамичной моделью в линейке, готовится к масштабному обновлению. Новая модель, рассчитанная на рынок США в версии 2027 года, уже проходит испытания на знаменитой трассе Нюрбургринг. По информации зарубежных изданий, автомобиль может получить имя SVR, а не просто SV, что обуславливает его спортивный характер и ориентацию на поклонников драйва.

Внешность обновленного Range Rover Sport SV заметно изменилась. В новых прототипах можно заметить свежие решения в оформлении передней части: измененная форма бамперов, более агрессивная оптика и переработанная решетка радиатора. Однако главным приоритетом стал новый выхлоп – теперь это двойная центральная система, которая не только обеспечивает спортивный стиль, но и более насыщенный звук двигателя.

Фото: SH Proshots / autoevolution

Техническая начинка также не осталась без внимания. Как отмечают эксперты, под капотом сохранился мощный двигатель BMW, который уже зарекомендовал себя в предыдущей версии. Ожидается, что мотор будет доработан для еще большей отдачи и лучшей динамики. Инженеры Jaguar Land Rover уделили особое внимание настройке подвески и рулевого управления, чтобы автомобиль стал еще более послушным на высоких скоростях и в поворотах.

Интерьер Range Rover Sport SV 2027 года также обещает удивить. По предварительным данным, салон получит новые материалы отделки, расширенный набор электронных ассистентов и обновленную систему. Особое внимание ой, но и по-настоящему захватывающей.

Появление обновленного Range Rover Sport SV на рынке ожидается во втором полугодии 2026 года. Модель станет доступна для заказа в США как автомобиль 2027 модельного года. Официальная премьера и подробные технические характеристики будут раскрыты ближе к старту продаж. Пока же поклонники марки с нетерпением следят за тестами новинки и обсуждают изменения в модификациях, которые сделают этот внедорожник еще более желанным для любителей скорости и роскоши.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover Sport (от 4 946 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ленд Ровер

Похожие материалы Ленд Ровер

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Уссурийск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться