24 января 2018, 17:00

Range Rover SV Coupе дебютирует в Женеве

На грядущем автосалоне в Женеве в марте этого года Jaguar Land Rover представит абсолютно новый Range Rover SV Coupé. Это первое в мире полноразмерное роскошное внедорожное купе.
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SV Coupé имеет двухдверный силуэт, но при этом сохранил наследие оригинального Range Rover, выпущенного в 1970 году именно в версии с двумя дверями. Интерьер автомобиля сочетает в себе современные технологии и классический дизайн.
 
Range Rover SV Coupé был создан командами Land Rover Design и Special Vehicle Operations. Модель будет собираться в Техническом Центре SV в Райтон-он-Дансморе, Уорикшир. Всего будет произведено не более 999 автомобилей. Подробная информация о модели станет доступна 6 марта 2018 года.
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Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Range Rover SV Coupе дебютирует в Женеве
SV Coupé имеет двухдверный силуэт, но при этом сохранил наследие оригинального Range Rover, выпущенного в 1970 году именно в версии с двумя дверями. Интерьер автомобиля сочетает в себе современные технологии и классический дизайн. Range Rover SV Coupé был создан командами Land Rover Design и Special Vehicle Operations. Модель будет собираться в Техническом Центре SV в Райтон-он-Дансморе, Уорикшир. Всего будет произведено не более 999 автомобилей. Подробная информация о модели станет доступна 6 марта 2018 года.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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