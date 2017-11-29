29 ноября 2017, 19:00
Range Rover SVAutobiography обойдется в 12 542 000 рублей
Российские дилеры Land Rover начинают прием заказов на самую дорогую версию внедорожника Range Rover - SVAutobiography. Цены на этот автомобиль с дизельным двигателем начинаются от 12 542 000 рублей, с бензиновым - 13 164 000 рублей.
|Land Rover Range Rover SV Autobiography 5.0 AT 4x4
|5 л, 510 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.4 с, 225 км/ч
|4999 x 2220 x 1835 мм
|полный
|АИ-95, 13.8 л на 100 км
|11 649 000 руб
|Все характеристики
Кресла, откидывающиеся на 40 градусов, оснащены массажными программами, в том числе «горячие камни» (Hot Stone), подлокотниками и подставками для ног с подогревом, а также электрорегулировкой в 22 направлениях.
В гамму моторов Range Rover SV Autobiography входят бензиновый и дизельный агрегаты, а также гибридная силовая установка с отдачей 404 л. с. В первом случае речь идет о 5-литровой «восьмерке» мощностью 565 л. с., во втором – о 4,4-литровом 339-сильном агрегате. Эксклюзивная версия Range Rover SVAutobiography будет производиться в техническом центре SVO в британском Уорикшире.
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Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
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Отзывы по теме
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Задние фары - очень красивые !!
Хороший автомобиль нареканий нет
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