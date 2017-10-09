9 октября 2017, 16:57

Range Rover Velar представили в Петербурге

Страница Рольф Октябрьская Land Rover (Октябрьская наб., д. 8, корп. 3, лит. А)
В Санкт-Петербурге состоялась презентация премиального кроссовера Range Rover Velar. В рамках премьеры гости имели возможность познакомиться с автомобилем и записаться на тест-драйв.
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  Range Rover Velar представили в Петербурге Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar представили в Петербурге Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar представили в Петербурге Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar представили в Петербурге
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Автомобиль занимает нишу между вседорожниками Evoque и Sport. В основе его лежит легкая алюминиевая архитектура. Стартовая стоимость модели составляет 3 980 000 рублей, включая ТО на 5 лет.

За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.5
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
В России стартуют продажи Range Rover Velar
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Артур
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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Range Rover Velar представили в Петербурге
Автомобиль занимает нишу между вседорожниками Evoque и Sport. В основе его лежит легкая алюминиевая архитектура. Стартовая стоимость модели составляет 3 980 000 рублей, включая ТО на 5 лет.За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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