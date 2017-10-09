9 октября 2017, 16:57
Range Rover Velar представили в Петербурге
Страница Рольф Октябрьская Land Rover (Октябрьская наб., д. 8, корп. 3, лит. А)
В Санкт-Петербурге состоялась презентация премиального кроссовера Range Rover Velar. В рамках премьеры гости имели возможность познакомиться с автомобилем и записаться на тест-драйв.
Автомобиль занимает нишу между вседорожниками Evoque и Sport. В основе его лежит легкая алюминиевая архитектура. Стартовая стоимость модели составляет 3 980 000 рублей, включая ТО на 5 лет.
За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей.
За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.5
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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20.03.2017, 03:43
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Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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