4 октября 2017, 18:17

Range Rover Velar разбили, чтобы оценить безопасность. Видео

Британский кроссовер Range Rover Velar получил высшую оценку по результатам краш-тестов Euro NCAP. Автомобиль показал уровень защиты взрослого пассажира на 93%, а детей и пешеходов - 85% и 74% соответственно.
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Velar оснащен системой автономного экстренного торможения (AEB) с функцией обнаружения пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и в случае опасности автоматически приводит в действие тормоза.

Судя по испытаниям, для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки автомобиля. Также специалисты положительно оценили работу системы автономного аварийного торможения у машины. В «базе» модель имеет систему удержания автомобиля в полосе движения и функцию ограничения скорости.

Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Минимальная стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.5
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новости Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер Велар

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
Форум Land Rover Range Rover Vogue
| Кому: костян Тоже мечтаю
maximux
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
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Range Rover Velar разбили, чтобы оценить безопасность. Видео
{{material_120366}} Velar оснащен системой автономного экстренного торможения (AEB) с функцией обнаружения пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и в случае опасности автоматически приводит в действие тормоза. Судя по испытаниям, для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки автомобиля. Также специалисты положительно оценили работу системы автономного аварийного торможения у машины. В «базе» модель имеет систему удержания автомобиля в полосе движения и функцию ограничения скорости.Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Минимальная стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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