4 октября 2017, 18:17
Range Rover Velar разбили, чтобы оценить безопасность. Видео
Британский кроссовер Range Rover Velar получил высшую оценку по результатам краш-тестов Euro NCAP. Автомобиль показал уровень защиты взрослого пассажира на 93%, а детей и пешеходов - 85% и 74% соответственно.
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Судя по испытаниям, для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки автомобиля. Также специалисты положительно оценили работу системы автономного аварийного торможения у машины. В «базе» модель имеет систему удержания автомобиля в полосе движения и функцию ограничения скорости.
Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Минимальная стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.5
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
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