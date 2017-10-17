17 октября 2017, 15:48

Range Rover Velar SVR выехал на тесты. Видео

Специалисты Land Rover вывели на тесты «горячую» версию кроссовера Range Rover Velar SVR. «Шпионы» выследили автомобиль и засняли на видео то, с каким внушительным звуком машина покоряет трассу.
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По предварительным данным, под капотом модели окажется 5-литровый бензиновый двигатель V8 с компрессором. Аналогичный мотор на Range Rover Sport SVR выдает 575 «лошадей», что позволяет внедорожнику набирать «сотню» за 4,5 секунды. Какой отдачей агрегат будет обладать на «Веларе», не сообщается.

Также пока неясно, будет ли машина чем-то отличаться от обычных версий кроссовера. На видео SVR-модификация полностью покрыта камуфляжем.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.5
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
В России стартуют продажи Range Rover Velar
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Артур
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Range Rover Velar SVR выехал на тесты. Видео
По предварительным данным, под капотом модели окажется 5-литровый бензиновый двигатель V8 с компрессором. Аналогичный мотор на Range Rover Sport SVR выдает 575 «лошадей», что позволяет внедорожнику набирать «сотню» за 4,5 секунды. Какой отдачей агрегат будет обладать на «Веларе», не сообщается.Также пока неясно, будет ли машина чем-то отличаться от обычных версий кроссовера. На видео SVR-модификация полностью покрыта камуфляжем.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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