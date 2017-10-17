17 октября 2017, 15:48
Range Rover Velar SVR выехал на тесты. Видео
Специалисты Land Rover вывели на тесты «горячую» версию кроссовера Range Rover Velar SVR. «Шпионы» выследили автомобиль и засняли на видео то, с каким внушительным звуком машина покоряет трассу.
По предварительным данным, под капотом модели окажется 5-литровый бензиновый двигатель V8 с компрессором. Аналогичный мотор на Range Rover Sport SVR выдает 575 «лошадей», что позволяет внедорожнику набирать «сотню» за 4,5 секунды. Какой отдачей агрегат будет обладать на «Веларе», не сообщается.
Также пока неясно, будет ли машина чем-то отличаться от обычных версий кроссовера. На видео SVR-модификация полностью покрыта камуфляжем.
Также пока неясно, будет ли машина чем-то отличаться от обычных версий кроссовера. На видео SVR-модификация полностью покрыта камуфляжем.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.5
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
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06.06.2016, 21:55
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Отзывы по теме
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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