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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 12:28

Российская сборка мотоцикла Minsk стартовала на заводе в Смоленской области

Российская сборка мотоцикла Minsk стартовала на заводе в Смоленской области

Мотоцикл Минск собрали в России и показали на ПМЭФ - цена удивила многих

Российская сборка мотоцикла Minsk стартовала на заводе в Смоленской области

На ПМЭФ-2026 впервые показали российскую версию мотоцикла Ranger 200, собранную на Вяземском машиностроительном заводе. Проект реализован с белорусскими партнерами, а цена новинки уже вызвала обсуждение. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

На ПМЭФ-2026 впервые показали российскую версию мотоцикла Ranger 200, собранную на Вяземском машиностроительном заводе. Проект реализован с белорусскими партнерами, а цена новинки уже вызвала обсуждение. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запуске сборки мотоцикла Ranger 200 на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области может стать настоящим сигналом: отечественная промышленность выходит на новый уровень сотрудничества с соседями и расширяет ассортимент техники, доступной на внутреннем рынке. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) впервые представили этот мотоцикл, который стал заметной частью экспозиции региона и вызвал живой интерес у посетителей.

Проект реализуется в партнерстве с белорусским ООО «МотоВелоЗавод». Российские специалисты прошли обучение в Беларуси, где освоили современные методы сборки и тестирования мототехники. На экспериментальном участке завода уже налажен выпуск двух моделей - Hunter и Ranger, однако на ПМЭФ-2026 показали только Ranger 200. Пока что собрано около 40 экземпляров, и проект находится на пилотной стадии: серийные продажи еще не стартовали, а выпущенные мотоциклы используются для демонстраций и анализа спроса.

Стоимость представленного на форуме Ranger 200 составляет примерно 137 тысяч рублей, что эквивалентно 1 867 долларам. По словам организаторов, интерес к новинке оказался выше ожиданий, и даже рассматривается вариант аукционной продажи отдельных экземпляров. Вяземский машиностроительный завод традиционно специализировался на оборудовании для прачечных и химчисток, но теперь предприятие осваивает новое направление, расширяя производственную линейку.

Модель Ranger 200, также известная как Minsk D4-200, оснащена одноцилиндровым двигателем объемом 200 кубических сантиметров и мощностью 14,3 лошадиных силы. Базовая версия Hunter 150 (Minsk D4-150) практически идентична, но комплектуется мотором на 150 кубов и мощностью 12,6 л.с. Оба мотоцикла рассчитаны на повседневную эксплуатацию и могут заинтересовать как новичков, так и опытных водителей.

Интересно, что запуск сборки мотоциклов на российском заводе совпал с тенденцией расширения локального производства транспортных средств. Подобные проекты уже реализуются и в других регионах, что подтверждает материал о новых премьерах на ПМЭФ-2026 - подробнее об этом можно узнать в публикации о ключевых новинках форума. Такой подход позволяет не только создавать рабочие места, но и снижать зависимость от импорта, что особенно актуально в условиях меняющейся экономической ситуации.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Вяземский машиностроительный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий Смоленской области, а сотрудничество с белорусскими коллегами открывает новые возможности для обмена технологиями. Пилотная партия Ranger 200 пока ограничена, но если спрос подтвердится, серийное производство может стартовать уже в ближайшие месяцы. Для российского рынка это шанс получить доступную и современную мототехнику, собранную с учетом местных условий эксплуатации.

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