20 ноября 2026, 19:50
«Тройка» против иномарок: как ВАЗ-2103 взял шестое место на греческом ралли — и почему об этом до сих пор вспоминают
«Тройка» против иномарок: как ВАЗ-2103 взял шестое место на греческом ралли — и почему об этом до сих пор вспоминают
Первые партии ВАЗ-2103 получили салон от «единички». Передняя панель и поставщики отдельных деталей менялись в первые годы выпуска. Всего завод отгрузил более 1,3 млн седанов, однако экземпляры первых лет практически не сохранились.
ВАЗ-2103 остался в истории не только как более дорогая и удобная версия «копейки», но и как автомобиль, доказавший: советский седан способен финишировать в первой десятке международного ралли. Шестое место на «Акрополисе» 1976 года — лучший результат модели на мировой арене. Что стояло за этим успехом и почему «тройку» считали пределом мечтаний, разбираемся в материале.
Первый крупный успех пришел раньше: на финском ралли «1000 озер» экипаж занял первое место в классе до 1600 см³, а в 1975 году модель вновь выиграла этот класс уже другим составом. После греческого финиша какое-то время росли продажи на рынке Греции.
План развития Волжского автозавода предполагал ежегодное появление новых моделей. Договор с ФИАТ заложил основу для базового седана и универсала — ВАЗ-2101 и 2102. Более дешевую версию сначала хотели строить на отдельной платформе от ФИАТ-125, но в Тольятти добились пересмотра замысла: все машины решили делать на единой платформе. Так ВАЗ-2103 стал люксовой модификацией FIAT 124, адаптированного к советским дорогам; параллельно в Италии выпускали FIAT 124 Speciale.
С «копейкой» у «тройки» около 80% общих деталей, но внешне машины не спутать: четыре круглые фары, иная решетка радиатора, больше хрома, переработанные задние фонари. Выпуск начался 5 декабря 1972 года. Первую тысячу машин собрали с салоном от ВАЗ-2101, чуть более 900 получили индекс 2103В — временное исполнение. Такие экземпляры сегодня ценят коллекционеры: сохранились единицы.
Цена — 7500 рублей против 5500 у ВАЗ-2101: модель встала между «копейкой» и ГАЗ-24. Облик менялся по мере решения технических проблем: ранняя панель шла без прорезей (около 24 тысяч машин), затем из-за перегрева радиатора появилась решетка, прозванная «теркой», а позже — два горизонтальных окна, унифицированных с ВАЗ-2106. В таком виде автомобиль выпускали в СССР до начала 1984 года, всего собрали более 1,3 млн экземпляров.
Оснащение по тем меркам — богатое: тахометр в серийном исполнении (первый среди советских легковых), радиальные шины ИЯ-170, вакуумный усилитель тормозов, автоматический регулятор зазора в задних барабанах, кнопка омывателя стекла в ногах водителя. Под капотом — 1,5 литра и 75 л. с., позже появился 1,6 от ВАЗ-2106; для экспорта предлагали и 1,2 литра. Европейским дилерам разрешали ставить трехступенчатый автомат General Motors 3L30. Разгон до 100 км/ч занимал 17–19 секунд, максимум — около 150 км/ч.
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