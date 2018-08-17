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17 августа 2018, 23:43

Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s

Внедорожник Lada Niva, участвовавший в 1979 году в ралли «Париж – Дакар», выставят на торги. Осенью в Лондоне аукционный дом Sotheby’s планирует выручить за нее не менее 50 тысяч фунтов стерлингов или в пересчете по курсу около 4,3 млн рублей.
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  Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s
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Во время холодной войны автомобили советского производства мало привлекали тех, кто находился к западу от железного занавеса. Но некоторые видели в них большой потенциал. Lada Niva привлекла Франсуа Джинсона и его сына именно своей неприхотливостью и надежностью.

Джинсон и сын выступали на «Ниве» в 1979 году в ралли «Париж – Даккар». Гонка началась с площади Траккадеро в Париже. Русский внедорожник стартовал вместе с 170 другими автомобилями, 15 грузовиками и 106 мотоциклами. Финишировали в Дакаре лишь 59 автомобилей. К сожалению, «Нива» Джинсонов не была в их числе.

Автомобиль сохранился в том виде, как он вернулся из Африки. На борту остался его гоночный номер «167». Специально для ралли «Ниву» максимально облегчили, заменив капот и дверь багажника на пластиковые. Кроме того, внедорожник оснастили усиленной подвеской, дополнительной светотехникой, защитой бамперов и увеличенным топливным баком. Покупатель «Нивы» получит вместе с легендарным автомобилем комплект документов, подтверждающих участие в ралли-рейде, а также подборку статей и фотографий. 
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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
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Medichi77
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За 40 лет так больше ничего и не придумали, даже приглашённый дизайнер ничего с этой моделью делать не хочет. Ну не возможно это детище реанимировать в новом свете, или действительно перерисовать Сандеру. Зато сколько пафоса в названии статьи: рассекретили! Такое впечатление, что и разработку Оки держали ...
Иван
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Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s
{{material_123319}}Во время холодной войны автомобили советского производства мало привлекали тех, кто находился к западу от железного занавеса. Но некоторые видели в них большой потенциал. Lada Niva привлекла Франсуа Джинсона и его сына именно своей неприхотливостью и надежностью.Джинсон и сын выступали на «Ниве» в 1979 году в ралли «Париж – Даккар». Гонка началась с площади Траккадеро в Париже. Русский внедорожник стартовал вместе с 170 другими автомобилями, 15 грузовиками и 106 мотоциклами. Финишировали в Дакаре лишь 59 автомобилей. К сожалению, «Нива» Джинсонов не была в их числе.Автомобиль сохранился в том виде, как он вернулся из Африки. На борту остался его гоночный номер «167». Специально для ралли «Ниву» максимально облегчили, заменив капот и дверь багажника на пластиковые. Кроме того, внедорожник оснастили усиленной подвеской, дополнительной светотехникой, защитой бамперов и увеличенным топливным баком. Покупатель «Нивы» получит вместе с легендарным автомобилем комплект документов, подтверждающих участие в ралли-рейде, а также подборку статей и фотографий. 
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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