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17 августа 2018, 23:43
Раритетную «Ниву» продадут на аукционе Sotheby’s
Внедорожник Lada Niva, участвовавший в 1979 году в ралли «Париж – Дакар», выставят на торги. Осенью в Лондоне аукционный дом Sotheby’s планирует выручить за нее не менее 50 тысяч фунтов стерлингов или в пересчете по курсу около 4,3 млн рублей.
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Джинсон и сын выступали на «Ниве» в 1979 году в ралли «Париж – Даккар». Гонка началась с площади Траккадеро в Париже. Русский внедорожник стартовал вместе с 170 другими автомобилями, 15 грузовиками и 106 мотоциклами. Финишировали в Дакаре лишь 59 автомобилей. К сожалению, «Нива» Джинсонов не была в их числе.
Автомобиль сохранился в том виде, как он вернулся из Африки. На борту остался его гоночный номер «167». Специально для ралли «Ниву» максимально облегчили, заменив капот и дверь багажника на пластиковые. Кроме того, внедорожник оснастили усиленной подвеской, дополнительной светотехникой, защитой бамперов и увеличенным топливным баком. Покупатель «Нивы» получит вместе с легендарным автомобилем комплект документов, подтверждающих участие в ралли-рейде, а также подборку статей и фотографий.
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