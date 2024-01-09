Раритетный американский внедорожник продают в Крыму по цене «Нивы»

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Раритетный внедорожник International Travelall 1975 года выпуска выставили на продажу в Крыму. У автомобиля интересная судьба. Изначально он был закреплен за американским дипломатическим ведомством, но уже через год его продали частному лицу и с тех пор владельца внедорожник не менял. У машины сохранились документы советского образца и черные советские номерные знаки. Продавец утверждает, что проблем с оформлением не возникнет.

Внедорожники International Travelall выпускали с 1953 по 1975 год. За это время модель сменила четыре поколения. Выставленный на продажу экземпляр оснащен 5,0-литровым бензиновым мотором V8 и 3-ступенчатой механической коробкой передач. Все агрегаты оригинальные, сохранилась даже заводская инструкция по эксплуатации, разумеется, на английском языке. Пробег автомобиля – 131 тысяча километров, но машина явно не на ходу и ей требуется серьезная реставрация. Продавец просит за «американца» 1 млн рублей.

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