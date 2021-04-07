7 апреля 2021, 16:55
Раритетный кабриолет Mercedes продают в Москве за 14 млн рублей
Кабриолет Mercedes-Benz 220S (W128), сошедший с конвейера в 1959 году, выставили на продажу в Москве. Автомобиль полностью отреставрирован с использованием оригинальных запчастей и находится в отличном состоянии.
Дарья Климова Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
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Судя по отчету «ПроАвто», автомобиль ввезли в Россию в 2003 году. За первые 5 лет он сменил четырех владельцев. Но в 2008 году его приобрел хозяин, который полностью восстановил машину до идеального состояния. С тех пор Mercedes-Benz 220S ежегодно проходил техническое обслуживание и сейчас выглядит просто шикарно. Продавец просит за раритетный кабриолет 14 млн рублей.
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