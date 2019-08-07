Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 августа 2019, 09:26

Раритетный Rolls-Royce продали за 5 млрд рублей

  • 167
  • 0
Американский коллекционер выкупил у концерна Volkswagen уникальный экземпляр автомобиля Rolls-Royce. Автомобиль обошелся ему в 75 млн долларов, а значит рекорд, установленный в прошлом году Ferrari 250 GTO, побит с 1,5-кратным перевесом.
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей

фото пользователя 110km

Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Раритетный Rolls Royce продали за 5 млрд рублей
Ранее мы писали
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда, на этот ...
Читать далее
Раритетный Rolls-Royce 40/50 HP был собран в 1907 году. Именно благодаря этому автомобилю модель получила неофициальное название Silver Ghost или «Серебряный Призрак». Автомобиль построили специально для управляющего директора Rolls-Royce Клода Джонсона. Кузов изготовили по индивидуальному заказу в лондонском ателье Barker & Co. Машина была выкрашена в серебристый цвет, а ручки и другую фурнитуру покрыли слоем чистого серебра. Двигатель работал настолько бесшумно, что владелец назвал автомобиль The Silver Ghost, о чем свидетельствовала табличка на борту, как у настоящей яхты. 

Позднее Rolls-Royce Джонсона прославился, участвуя в соревнованиях на выносливость. Автомобиль преодолел более 24 000 километров без единой вынужденной остановки из-за неисправности и за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось негласное название Silver Ghost, в честь этого именитого образца. 

Легендарный автомобиль несколько раз сменил владельцев пока не оказался в собственности концерна Volkswagen. В 2001 году его полностью отреставрировали. Почему компания решила продать раритетный автомобиль, неизвестно. Имя нового владельца, как и сумма сделки, официально не разглашаются. По информации из «осведомленных источников», за оригинальный The Silver Ghost уплатили около 75 млн долларов или почти 5 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
Rolls-Royce Ghost: Series II
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Сергей
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Роллс Ройс
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Раритетный Rolls-Royce продали за 5 млрд рублей
{{material_126428}}Раритетный Rolls-Royce 40/50 HP был собран в 1907 году. Именно благодаря этому автомобилю модель получила неофициальное название Silver Ghost или «Серебряный Призрак». Автомобиль построили специально для управляющего директора Rolls-Royce Клода Джонсона. Кузов изготовили по индивидуальному заказу в лондонском ателье Barker & Co. Машина была выкрашена в серебристый цвет, а ручки и другую фурнитуру покрыли слоем чистого серебра. Двигатель работал настолько бесшумно, что владелец назвал автомобиль The Silver Ghost, о чем свидетельствовала табличка на борту, как у настоящей яхты. Позднее Rolls-Royce Джонсона прославился, участвуя в соревнованиях на выносливость. Автомобиль преодолел более 24 000 километров без единой вынужденной остановки из-за неисправности и за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось негласное название Silver Ghost, в честь этого именитого образца. Легендарный автомобиль несколько раз сменил владельцев пока не оказался в собственности концерна Volkswagen. В 2001 году его полностью отреставрировали. Почему компания решила продать раритетный автомобиль, неизвестно. Имя нового владельца, как и сумма сделки, официально не разглашаются. По информации из «осведомленных источников», за оригинальный The Silver Ghost уплатили около 75 млн долларов или почти 5 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Ярославль Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.