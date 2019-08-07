7 августа 2019, 09:26
Раритетный Rolls-Royce продали за 5 млрд рублей
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Американский коллекционер выкупил у концерна Volkswagen уникальный экземпляр автомобиля Rolls-Royce. Автомобиль обошелся ему в 75 млн долларов, а значит рекорд, установленный в прошлом году Ferrari 250 GTO, побит с 1,5-кратным перевесом.
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Позднее Rolls-Royce Джонсона прославился, участвуя в соревнованиях на выносливость. Автомобиль преодолел более 24 000 километров без единой вынужденной остановки из-за неисправности и за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось негласное название Silver Ghost, в честь этого именитого образца.
Легендарный автомобиль несколько раз сменил владельцев пока не оказался в собственности концерна Volkswagen. В 2001 году его полностью отреставрировали. Почему компания решила продать раритетный автомобиль, неизвестно. Имя нового владельца, как и сумма сделки, официально не разглашаются. По информации из «осведомленных источников», за оригинальный The Silver Ghost уплатили около 75 млн долларов или почти 5 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
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