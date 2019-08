Раритетный Rolls-Royce продали за 5 млрд рублей

Раритетный Rolls-Royce 40/50 HP был собран в 1907 году. Именно благодаря этому автомобилю модель получила неофициальное название Silver Ghost или «Серебряный Призрак». Автомобиль построили специально для управляющего директора Rolls-Royce Клода Джонсона. Кузов изготовили по индивидуальному заказу в лондонском ателье Barker & Co. Машина была выкрашена в серебристый цвет, а ручки и другую фурнитуру покрыли слоем чистого серебра. Двигатель работал настолько бесшумно, что владелец назвал автомобиль The Silver Ghost, о чем свидетельствовала табличка на борту, как у настоящей яхты. Позднее Rolls-Royce Джонсона прославился, участвуя в соревнованиях на выносливость. Автомобиль преодолел более 24 000 километров без единой вынужденной остановки из-за неисправности и за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось негласное название Silver Ghost, в честь этого именитого образца. Легендарный автомобиль несколько раз сменил владельцев пока не оказался в собственности концерна Volkswagen. В 2001 году его полностью отреставрировали. Почему компания решила продать раритетный автомобиль, неизвестно. Имя нового владельца, как и сумма сделки, официально не разглашаются. По информации из «осведомленных источников», за оригинальный The Silver Ghost уплатили около 75 млн долларов или почти 5 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.

