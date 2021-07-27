27 июля 2021, 17:32
Раритетный спорткар Honda продают дороже Rolls-Royce
В Японии на аукцион выставили редкий среднемоторный спорткар Honda NSX-R второго поколения. Стартовая цена составляет 45 млн иен или порядка 30 млн рублей в пересчете по курсу. Не исключено, что окончательная сумма, уплаченная за автомобиль, может оказаться ощутимо выше.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Высокая цена объясняется не только выдающимися техническими характеристиками, но и скромным тиражом. Компания Honda за все время выпустила только 140 экземпляров Honda NSX-R второго поколения. Спорткар оснащается 3,2-литровым мотором V6 мощностью 290 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. На одометре значится чуть более 50 тысяч километров.
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Упомянутые модели: Honda NSX
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