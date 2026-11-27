Расходы Московского метрополитена выросли до 739,6 млрд рублей с учетом ВСМ

Расходы Московского метрополитена и подконтрольных компаний в 2025 году достигли 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста связано с ВСМ до Петербурга; отдельно инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей.

Расходы Московского метрополитена и подконтрольных компаний в 2025 году достигли 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста связано с ВСМ до Петербурга; отдельно инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей.

В 2025 году инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей за счет строительства магистралей между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот показатель вошёл в общий показатель Московского метрополитена, который по абсолютному приросту вложений возглавил рейтинг российских компаний Forbes. В рейтинге Forbes учтены инвестиции ГУП «Московский метрополитен» вместе с вложениями подконтрольных ему структур. Метрополитен контролирует «УК ВСМ Две столицы».

Инвестиционные расходы метрополитенов и подконтрольных ему компаний более чем удвоились: с 329,6 млрд рублей до 739,6 млрд рублей. Прирост составил 409,9 млрд рублей, или около 124%. Почти 38% прироста по проекту средней железнодорожной магистрали до Петербурга: за год инвестиционная программа «ВСМ Две столицы» выросла на 155 млрд рублей. Такая цифра в 739,6 млрд рублей соответствует расширенному кругу организаций и не приравнивается к расходам непосредственно ГУП.

У такого результата есть организационное объяснение. Московский метрополитен распоряжается бюджетными средствами, выделенными на развитие железнодорожного транспорта. За счет городского бюджета он закупает электропоезда для Московских центральных диаметров (МЦД) и контролирует компании, связанные со строительством и будущей эксплуатацией ВСМ.

В 2025 году субсидии на новые станции и линии метро выросли почти на 110 млрд рублей. На закупку поездов для МЦД прибавилось 58 млрд, на приобретение вагонов метро - 40 млрд рублей. Эти расходы связаны с другими направлениями развития городской железнодорожной сети. Вложения «ВСМ Две столицы» рассматриваются отдельно, в составе показателей подконтрольных компаний. Таким образом, общая сумма включает в себя строительство метро и закупку жилого состава, а также инвестиции в магистраль. Это не только работа на тоннелях и станциях.

Отчетность самого ГУП «Московский метрополитен» показывает более узкую картину: расходы на приобретение, создание и модернизацию внеоборотных активов увеличились с 300,5 млрд рублей в 2024 году до 554,5 млрд в 2025-м. Это примерно на 185,1 млрд рублей меньше консолидированного показателя Forbes. Цифры отражают разные структуры расходов и организаций.

По абсолютному приросту инвестиций метрополитен опередил «Газпром», его вложения выросли на 303,8 млрд рублей. Следом в рейтинге Forbes идут «СИБУР Холдинг» с приростом 159 млрд рублей и управляющая компания Wildpers RWB с 119,4 млрд рублей. «Аэрофлот» прибавил 118 млрд рублей. Прирост метрополитена оказался на 106,1 млрд рублей больше, чем у «Газпрома».

Строительство ВСМ велось по поручению Владимира Путина. В мае 2025 года Сбербанк и ВТБ, а также Газпромбанк и Совкомбанк получили от Фонда национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд рублей на кредитование проекта. Общий объем его финансирования ранее оценивался в 2,35 трлн рублей. Запуск магистрали запланирован на 2028 год.

Вложения Московского метрополитена росли на фоне сокращения инвестиций. По данным Росстата, в 2025 году инвестиции в основной капитал сократились на 2,3% после роста на 8,4% годом ранее. За первые девять месяцев 2026 года показатель снизился еще на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.