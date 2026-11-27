27 ноября 2026, 08:25
Расходы Московского метрополитена выросли до 739,6 млрд рублей с учетом ВСМ
Расходы Московского метрополитена выросли до 739,6 млрд рублей с учетом ВСМ
Расходы Московского метрополитена и подконтрольных компаний в 2025 году достигли 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста связано с ВСМ до Петербурга; отдельно инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей.
В 2025 году инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей за счет строительства магистралей между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот показатель вошёл в общий показатель Московского метрополитена, который по абсолютному приросту вложений возглавил рейтинг российских компаний Forbes. В рейтинге Forbes учтены инвестиции ГУП «Московский метрополитен» вместе с вложениями подконтрольных ему структур. Метрополитен контролирует «УК ВСМ Две столицы».
Инвестиционные расходы метрополитенов и подконтрольных ему компаний более чем удвоились: с 329,6 млрд рублей до 739,6 млрд рублей. Прирост составил 409,9 млрд рублей, или около 124%. Почти 38% прироста по проекту средней железнодорожной магистрали до Петербурга: за год инвестиционная программа «ВСМ Две столицы» выросла на 155 млрд рублей. Такая цифра в 739,6 млрд рублей соответствует расширенному кругу организаций и не приравнивается к расходам непосредственно ГУП.
У такого результата есть организационное объяснение. Московский метрополитен распоряжается бюджетными средствами, выделенными на развитие железнодорожного транспорта. За счет городского бюджета он закупает электропоезда для Московских центральных диаметров (МЦД) и контролирует компании, связанные со строительством и будущей эксплуатацией ВСМ.
В 2025 году субсидии на новые станции и линии метро выросли почти на 110 млрд рублей. На закупку поездов для МЦД прибавилось 58 млрд, на приобретение вагонов метро - 40 млрд рублей. Эти расходы связаны с другими направлениями развития городской железнодорожной сети. Вложения «ВСМ Две столицы» рассматриваются отдельно, в составе показателей подконтрольных компаний. Таким образом, общая сумма включает в себя строительство метро и закупку жилого состава, а также инвестиции в магистраль. Это не только работа на тоннелях и станциях.
Отчетность самого ГУП «Московский метрополитен» показывает более узкую картину: расходы на приобретение, создание и модернизацию внеоборотных активов увеличились с 300,5 млрд рублей в 2024 году до 554,5 млрд в 2025-м. Это примерно на 185,1 млрд рублей меньше консолидированного показателя Forbes. Цифры отражают разные структуры расходов и организаций.
По абсолютному приросту инвестиций метрополитен опередил «Газпром», его вложения выросли на 303,8 млрд рублей. Следом в рейтинге Forbes идут «СИБУР Холдинг» с приростом 159 млрд рублей и управляющая компания Wildpers RWB с 119,4 млрд рублей. «Аэрофлот» прибавил 118 млрд рублей. Прирост метрополитена оказался на 106,1 млрд рублей больше, чем у «Газпрома».
Строительство ВСМ велось по поручению Владимира Путина. В мае 2025 года Сбербанк и ВТБ, а также Газпромбанк и Совкомбанк получили от Фонда национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд рублей на кредитование проекта. Общий объем его финансирования ранее оценивался в 2,35 трлн рублей. Запуск магистрали запланирован на 2028 год.
Вложения Московского метрополитена росли на фоне сокращения инвестиций. По данным Росстата, в 2025 году инвестиции в основной капитал сократились на 2,3% после роста на 8,4% годом ранее. За первые девять месяцев 2026 года показатель снизился еще на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Похожие материалы
-
27.11.2026, 13:44
Какие подарки подготовили заводу УАЗ в честь его 85-летнего юбилея?
Ульяновский автомобильный завод встречает 85-летие юбилейной программой. Сегодня представят концепцию нового Центра истории УАЗ. Музей площадью 3600 м² откроется летом 2027 года. Пресс мощностью 2500 тонн-сил дополнит участок лазерной резки.Читать далее
-
27.11.2026, 10:28
Как закрытие пропускных пунктов с Россией ударит по бюджету Нарвы?
Мэр Нарвы Яан Тоотс предупредил о потерях бизнеса. Ежедневно оставляли от 30 до 50 машин. Парковки приносили доход местной казне. Тоотс также опасался остановки поездов в Россию.Читать далее
-
27.11.2026, 07:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак, а цена как у купе
В поезде № 3/4 «Экспресс» пассажир может ехать в отдельном одноместном купе без выкупа всего купе. Билет стоит от 5 до 6 тысяч рублей; в билет включен заавтрак и дорожный набор.Читать далее
-
27.11.2026, 06:48
Уникальный вагон на маршруте Москва - Петербург: одиночные купе и сервис нового уровня
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон класса 1Б с отдельными купе без верхних полок. Билет стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания, пассажиру также выдают дорожный набор. По оснащению это промежуточный вариант между обычным купе и дорогим спальным вагоном.Читать далее
-
27.11.2026, 06:42
РЖД закрепила цены на новогодние «Сапсаны» от 1829 рублей
На поезда 31 декабря 2026 года и 1 января 2027-го РЖД установила фиксированные тарифы. Экономкласс стоит от 2026 ₽ соответственно, базовый класс - от 1829 ₽. Цена не зависит от спроса и даты покупки; билеты уже продаются.Читать далее
-
26.11.2026, 20:07
Капсульный вагон на 56 мест могут создать после освоения габарита Т — названы сроки запуска
ФПК допускает появление капсульных вагонов после оценки плацкарта и СВ увеличенного габарита Т. Проект предусматривает 56 мест с персональными светильниками и USB-розетками; спальное место планируют сделать на 15 см длиннее обычного.Читать далее
-
26.11.2026, 19:32
На каких китайских гибридах скоро будут возить пассажиров роботакси в Москве
В октябре в России зарегистрировали 173 Kaiyi X7 Kunlun. За первое полугодие на учет поставили 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. Яндекс рассчитывает включить гибриды в парк роботакси до конца декабря, пока сервис работает в экспериментальном режиме.Читать далее
-
26.11.2026, 10:20
На каких улицах Петербурга скоро появятся трамваи без водителя
На улице Шаврова готовят испытания новой модели. Круговой обзор обеспечат датчики по периметру корпуса. За управлением останется водитель-испытатель. После полигона вагон планируют вывести на городские линии.Читать далее
-
26.11.2026, 06:39
В Москве продают Минск 3.115 без пробега за 400 тысяч рублей
В Москве продают Minsk 3.115 без пробега за 400 тысяч рублей. По словам владельца, мотоцикл собран из раритетных деталей и сохранил документы старого образца, однако перед поездками ему может потребоваться замена резиновых элементов.Читать далее
-
26.11.2026, 06:04
РЖД готовит плацкарт нового поколения с увеличенными полками и шторами — что предложат пассажирам
В новых плацкартных вагонах РЖД планирует увеличить размеры спальных мест и отделить их от прохода шторками. Опытный образец рассчитывают собрать до конца 2026 года, а закупки начать в 2027-м.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2026, 13:44
Какие подарки подготовили заводу УАЗ в честь его 85-летнего юбилея?
Ульяновский автомобильный завод встречает 85-летие юбилейной программой. Сегодня представят концепцию нового Центра истории УАЗ. Музей площадью 3600 м² откроется летом 2027 года. Пресс мощностью 2500 тонн-сил дополнит участок лазерной резки.Читать далее
-
27.11.2026, 10:28
Как закрытие пропускных пунктов с Россией ударит по бюджету Нарвы?
Мэр Нарвы Яан Тоотс предупредил о потерях бизнеса. Ежедневно оставляли от 30 до 50 машин. Парковки приносили доход местной казне. Тоотс также опасался остановки поездов в Россию.Читать далее
-
27.11.2026, 07:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак, а цена как у купе
В поезде № 3/4 «Экспресс» пассажир может ехать в отдельном одноместном купе без выкупа всего купе. Билет стоит от 5 до 6 тысяч рублей; в билет включен заавтрак и дорожный набор.Читать далее
-
27.11.2026, 06:48
Уникальный вагон на маршруте Москва - Петербург: одиночные купе и сервис нового уровня
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон класса 1Б с отдельными купе без верхних полок. Билет стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания, пассажиру также выдают дорожный набор. По оснащению это промежуточный вариант между обычным купе и дорогим спальным вагоном.Читать далее
-
27.11.2026, 06:42
РЖД закрепила цены на новогодние «Сапсаны» от 1829 рублей
На поезда 31 декабря 2026 года и 1 января 2027-го РЖД установила фиксированные тарифы. Экономкласс стоит от 2026 ₽ соответственно, базовый класс - от 1829 ₽. Цена не зависит от спроса и даты покупки; билеты уже продаются.Читать далее
-
26.11.2026, 20:07
Капсульный вагон на 56 мест могут создать после освоения габарита Т — названы сроки запуска
ФПК допускает появление капсульных вагонов после оценки плацкарта и СВ увеличенного габарита Т. Проект предусматривает 56 мест с персональными светильниками и USB-розетками; спальное место планируют сделать на 15 см длиннее обычного.Читать далее
-
26.11.2026, 19:32
На каких китайских гибридах скоро будут возить пассажиров роботакси в Москве
В октябре в России зарегистрировали 173 Kaiyi X7 Kunlun. За первое полугодие на учет поставили 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. Яндекс рассчитывает включить гибриды в парк роботакси до конца декабря, пока сервис работает в экспериментальном режиме.Читать далее
-
26.11.2026, 10:20
На каких улицах Петербурга скоро появятся трамваи без водителя
На улице Шаврова готовят испытания новой модели. Круговой обзор обеспечат датчики по периметру корпуса. За управлением останется водитель-испытатель. После полигона вагон планируют вывести на городские линии.Читать далее
-
26.11.2026, 06:39
В Москве продают Минск 3.115 без пробега за 400 тысяч рублей
В Москве продают Minsk 3.115 без пробега за 400 тысяч рублей. По словам владельца, мотоцикл собран из раритетных деталей и сохранил документы старого образца, однако перед поездками ему может потребоваться замена резиновых элементов.Читать далее
-
26.11.2026, 06:04
РЖД готовит плацкарт нового поколения с увеличенными полками и шторами — что предложат пассажирам
В новых плацкартных вагонах РЖД планирует увеличить размеры спальных мест и отделить их от прохода шторками. Опытный образец рассчитывают собрать до конца 2026 года, а закупки начать в 2027-м.Читать далее