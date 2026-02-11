Почему владельцы машин в России этой зимой столкнулись с резким ростом затрат на топливо, сервис и мойки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 09:16

Вышло исследование: зимой 2026 года расходы на обслуживание автомобилей в России заметно увеличились. Водители платят больше за топливо, мойки, сервис и парковку. Какие категории трат выросли сильнее всего - мало кто знает детали.

Зимний сезон 2026 года стал настоящим испытанием для российских автомобилистов: расходы на содержание личного транспорта ощутимо подскочили. По информации Autonews, владельцы машин столкнулись с ростом цен практически во всех ключевых сферах - от заправок до автосервисов. Это не просто очередная статистика: увеличение затрат напрямую влияет на семейные бюджеты и заставляет пересматривать привычные маршруты и сервисы.

Исследования ВТБ и банка «Русский стандарт» показывают, что в декабре 2025 - январе 2026 года структура расходов на автомобили изменилась. Пять главных направлений, куда уходит больше всего денег, - это заправки, автомойки, покупка запчастей, парковка и услуги автосервисов. Причем динамика по каждой из этих категорий оказалась неожиданно высокой.

Топливо: рост цен и увеличение числа поездок

Траты на топливо этой зимой буквально взлетели: россияне оставили на АЗС 59 млрд рублей, что на 68% больше, чем год назад. Количество транзакций выросло на 57% и достигло 39 миллионов, а средний чек увеличился до 1,5 тысячи рублей. По картам «Русского стандарта» средний платеж на заправке составил 1596 рублей против 1519 рублей годом ранее. Это говорит не только о подорожании бензина, но и о том, что водители стали чаще пользоваться личным транспортом, несмотря на погодные условия и дорожные сложности.

Эксперты отмечают, что подобный скачок расходов связан не только с инфляцией, но и с изменением потребительских привычек. Многие предпочитают не рисковать и заправляться заранее, чтобы не оказаться в заторе или на морозе с пустым баком. Кроме того, рост цен на топливо подталкивает к поиску альтернатив - например, переходу на газ или электромобили, хотя пока это массовым явлением не стало.

Автомойки: чистота стала дороже

Зимняя слякоть и реагенты на дорогах вынуждают чаще мыть машины, и это отражается на кошельке. По данным ВТБ, расходы на автомойки выросли на 76% и достигли 1,8 млрд рублей. Количество оплат увеличилось на 68% - до 7,5 млн операций, а средний чек составил 248 рублей, что на 5% больше, чем год назад. В «Русском стандарте» отмечают, что средний платеж за мойку поднялся до 324 рублей против 298 рублей годом ранее.

Владельцы автомобилей признаются: поддерживать чистоту стало не только сложнее, но и дороже. Особенно это заметно в крупных городах, где очереди на мойках в зимние месяцы стали привычным явлением. Многие сервисы подняли цены, объясняя это ростом затрат на воду, электроэнергию и расходные материалы.

Запчасти, парковка и сервис: где еще выросли траты

Покупка автозапчастей и аксессуаров заняла 10% в структуре зимних расходов. Средний чек на такие покупки составил 3456 рублей, хотя год назад был выше - 3956 рублей. Это может говорить о том, что водители стали выбирать более доступные аналоги или экономить на ремонте, откладывая крупные траты на потом.

Парковка осталась стабильной: средний чек практически не изменился и составляет 531 рубль против 529 рублей годом ранее. Однако в крупных городах стоимость парковки продолжает расти, особенно в центре и возле деловых кварталов.

На услуги автосервисов россияне потратили 3,7 млрд рублей - на 68% больше, чем в прошлом году. Количество оплат почти удвоилось, достигнув 778 тысяч операций. При этом средний чек снизился на 12% и составил 4,8 тысячи рублей. В «Русском стандарте» уточняют: средний платеж за сервисные работы хоть и уменьшился, но все равно остается значительным - 13 456 рублей против 13 798 рублей годом ранее.

Тенденции и риски: что еще влияет на расходы

Эксперты предупреждают: в 2026 году ожидается дальнейший рост тарифов на каско - в среднем на 11–12%. Это связано с удорожанием ремонта и запчастей, а также с увеличением числа страховых случаев. Водителям стоит быть готовыми к тому, что содержание автомобиля будет требовать еще больших вложений.

Интересно, что рост расходов на обслуживание совпал с увеличением числа угонов, особенно среди отечественных и китайских моделей. Как отмечается в материале о самых угоняемых автомобилях 2025 года, спрос на запчасти подогревает криминальный рынок, а это еще один фактор, влияющий на стоимость владения машиной.

В целом, зима 2026 года стала для российских автомобилистов временем новых финансовых вызовов. Рост цен на топливо, сервис и даже мойки заставляет пересматривать привычные подходы к эксплуатации автомобиля. В ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится, и водителям придется искать способы оптимизации расходов, чтобы не оказаться в минусе.

