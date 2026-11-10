Штраф для бывшего босса и миллионы на правление: в Сеть слили реальные расходы UzAuto Motors на топ-менеджеров и главного бухгалтера

Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона

В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.

В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.

В 2024 году один руководитель UzAuto Motors в среднем обходился заводу примерно в 12 раз дороже обычного сотрудника: около $10 тыс. в месяц против $840, выяснило издание autostrada.uz. Расчет условный: расходы на основной управленческий персонал за год поделили поровну на 23 человека. В эту категорию отчетности по МСФО входят генеральный директор и члены правления, а также главный бухгалтер.

За 2025 год общие расходы на руководство составили $1,861 млн против $3,513 млн годом ранее, снижение примерно на 47%. Зарплатные расходы уменьшились с $2,755 млн до $1,257 млн. Премии, напротив, выросли с $382 тыс. до $404 тыс.

Еще $200 тыс. в 2025 году пришлись на пенсионные и социальные взносы компании за руководителей. В 2024 году эти начисления составляли $376 тыс. Итог сумма зарплат и премий вместе с социальными начислениями составила $1,861 млн в 2025 году и $3,513 млн в 2024-м.

В отчетах к руководству относят генерального директора и правление, а также главного бухгалтера. В 2024 году в правление, кроме генерального директора, входил еще 21 человек. За 2025 год завод не указал численность правления, поэтому средний показатель на одного управленца остается условным и не показывает фактические выплаты каждому из них.

Снижение годовых расходов пришлось на период смены руководителей. Бу Андерссон возглавлял UzAuto Motors с августа 2021 года и ушел 27 декабря 2024-го. В первой половине 2025 года обязанности генерального директора временно исполнял Одилжон Бастамкулов, ранее руководивший заводом автомобильного стекла. В июне генеральным директором назначили венгра Яноша Ковача.

С января по июнь 2025 года зарплатные расходы на руководство составили $414 тыс. против $1,362 млн за аналогичный период 2024-го. Во втором полугодии 2025 года, после назначения Ковача, они достигли $843 тыс. За весь год на зарплаты пришлось $1,257 млн.

В сентябре 2024 года акционеры оштрафовали Андерссона на 5% зарплаты. Причиной называлось несвоевременное решение проблемы с задолженностью иностранных покупателей перед заводом.

В первом полугодии 2026 года совокупные расходы на руководство составили $782 тыс., в том числе $545 тыс. зарплат. Зарплатная составляющая была примерно на 32% выше, чем в первом полугодии 2025 года, но ниже показателя за первые шесть месяцев 2024-го: тогда общие расходы на руководство достигли $1,708 млн.

К концу 2025 года на заводе числилось 15 148 человек. Расходы на зарплаты составили $186,8 млн, на 22% больше, чем годом ранее. В пересчете средняя месячная зарплата до налогов равнялась 12,9 млн сумов или порядка 90 тысяч рублей в пересчете по курсу.