Штраф для бывшего босса и миллионы на правление: в Сеть слили реальные расходы UzAuto Motors на топ-менеджеров и главного бухгалтера

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

10 ноября 2026, 09:54

Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона

Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона

Штраф для бывшего босса и миллионы на правление: в Сеть слили реальные расходы UzAuto Motors на топ-менеджеров и главного бухгалтера

Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона

В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.

В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.

В 2024 году один руководитель UzAuto Motors в среднем обходился заводу примерно в 12 раз дороже обычного сотрудника: около $10 тыс. в месяц против $840, выяснило издание autostrada.uz. Расчет условный: расходы на основной управленческий персонал за год поделили поровну на 23 человека. В эту категорию отчетности по МСФО входят генеральный директор и члены правления, а также главный бухгалтер.

За 2025 год общие расходы на руководство составили $1,861 млн против $3,513 млн годом ранее, снижение примерно на 47%. Зарплатные расходы уменьшились с $2,755 млн до $1,257 млн. Премии, напротив, выросли с $382 тыс. до $404 тыс.

Еще $200 тыс. в 2025 году пришлись на пенсионные и социальные взносы компании за руководителей. В 2024 году эти начисления составляли $376 тыс. Итог сумма зарплат и премий вместе с социальными начислениями составила $1,861 млн в 2025 году и $3,513 млн в 2024-м.

В отчетах к руководству относят генерального директора и правление, а также главного бухгалтера. В 2024 году в правление, кроме генерального директора, входил еще 21 человек. За 2025 год завод не указал численность правления, поэтому средний показатель на одного управленца остается условным и не показывает фактические выплаты каждому из них.

Снижение годовых расходов пришлось на период смены руководителей. Бу Андерссон возглавлял UzAuto Motors с августа 2021 года и ушел 27 декабря 2024-го. В первой половине 2025 года обязанности генерального директора временно исполнял Одилжон Бастамкулов, ранее руководивший заводом автомобильного стекла. В июне генеральным директором назначили венгра Яноша Ковача.

С января по июнь 2025 года зарплатные расходы на руководство составили $414 тыс. против $1,362 млн за аналогичный период 2024-го. Во втором полугодии 2025 года, после назначения Ковача, они достигли $843 тыс. За весь год на зарплаты пришлось $1,257 млн.

В сентябре 2024 года акционеры оштрафовали Андерссона на 5% зарплаты. Причиной называлось несвоевременное решение проблемы с задолженностью иностранных покупателей перед заводом.

В первом полугодии 2026 года совокупные расходы на руководство составили $782 тыс., в том числе $545 тыс. зарплат. Зарплатная составляющая была примерно на 32% выше, чем в первом полугодии 2025 года, но ниже показателя за первые шесть месяцев 2024-го: тогда общие расходы на руководство достигли $1,708 млн.

К концу 2025 года на заводе числилось 15 148 человек. Расходы на зарплаты составили $186,8 млн, на 22% больше, чем годом ранее. В пересчете средняя месячная зарплата до налогов равнялась 12,9 млн сумов или порядка 90 тысяч рублей в пересчете по курсу.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Симферополь Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться