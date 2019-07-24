24 июля 2019, 00:01
Раскрыта внешность Geely GS для России
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Компания Geely готовится вывести на российский рынок вседорожный хэтчбек Geely GS. В июне модель получила Одобрение типа транспортного средства. Сейчас на официальном сайте марки появились фотографии новинки.
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Безошибочно отличить дорестайлинговую версию Geely GS можно по хромированной окантовке радиаторной решетки и хромированному декору в нишах воздухозаборников. Согласно ОТТС, выбора моторов у отечественных покупателей не будет. Хэтчбек предложат с безальтернативным 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 л.с. Мотор адаптирован к АИ-92 и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с автоматической коробкой передач того же диапазона. Привод – исключительно передний.
Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина составляет 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм. Цены узнаем ближе к началу продаж.
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