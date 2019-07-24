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24 июля 2019, 00:01

Раскрыта внешность Geely GS для России

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Компания Geely готовится вывести на российский рынок вседорожный хэтчбек Geely GS. В июне модель получила Одобрение типа транспортного средства. Сейчас на официальном сайте марки появились фотографии новинки.
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
Раскрыта внешность Geely GS для России
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До сих пор было неясно, какую именно версию кросс-хэтчбека предложат российским покупателям. Автомобиль нынешнего поколения дебютировал в Китае три года назад и уже успел дважды обновиться. Судя по опубликованным на сайте Geely фотографиям, к нам привезут дорестайлинговую версию 2017 года. Именно такой автомобиль компания представила в августе прошлого года на Московском автосалоне. Продажи должны начаться осенью.

Безошибочно отличить дорестайлинговую версию Geely GS можно по хромированной окантовке радиаторной решетки и хромированному декору в нишах воздухозаборников. Согласно ОТТС, выбора моторов у отечественных покупателей не будет. Хэтчбек предложат с безальтернативным 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 л.с. Мотор адаптирован к АИ-92 и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с автоматической коробкой передач того же диапазона. Привод – исключительно передний.

Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина составляет 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм. Цены узнаем ближе к началу продаж.

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Раскрыта внешность Geely GS для России
{{material_126613}}До сих пор было неясно, какую именно версию кросс-хэтчбека предложат российским покупателям. Автомобиль нынешнего поколения дебютировал в Китае три года назад и уже успел дважды обновиться. Судя по опубликованным на сайте Geely фотографиям, к нам привезут дорестайлинговую версию 2017 года. Именно такой автомобиль компания представила в августе прошлого года на Московском автосалоне. Продажи должны начаться осенью.Безошибочно отличить дорестайлинговую версию Geely GS можно по хромированной окантовке радиаторной решетки и хромированному декору в нишах воздухозаборников. Согласно ОТТС, выбора моторов у отечественных покупателей не будет. Хэтчбек предложат с безальтернативным 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 л.с. Мотор адаптирован к АИ-92 и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с автоматической коробкой передач того же диапазона. Привод – исключительно передний.Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина составляет 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм. Цены узнаем ближе к началу продаж.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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