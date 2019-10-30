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30 октября 2019, 00:01

Раскрыты комплектации Haval F7x

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Фото: Haval
На тульском заводе Haval прошла презентация нового купеобразного кроссовера Haval F7x, сборка которого стартовала здесь неделю назад. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения, с одним мотором и двумя типами привода на выбор.
Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x

Фото: Haval

Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
Раскрыты комплектации Haval F7x
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Серийное производство купеобразного кроссовера Haval F7x стартовало на тульском заводе марки неделю назад ...
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Купе-кроссовер Haval F7x выйдет с единственным доступным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 л.с. Младший 1,5-литровый агрегат хотя и вписан в ОТТС, но пока из гаммы исключен. Как предположили журналисты портала «Китайские автомобили», это сделано, чтобы избежать прямой конкуренции с родственным Haval F7.

Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В базовое оснащение войдут галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, круиз-контроль, простенький «климат», 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.

На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Максимальная комплектация Premium сможет похвастаться полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения.

Дополнительно купе-кроссовер можно будет дооснастить «интеллектуальным пакетом», в который входит 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления информационно-развлекательной системой. Цены пока держатся в секрете. Ожидается, что их объявят 7 ноября, вслед за этим должны официально стартовать российские продажи Haval F7x.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
С тульского конвейера сошли первые серийные Haval H9
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
shakhlarkirzichev
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
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Раскрыты комплектации Haval F7x
{{material_127925}}Купе-кроссовер Haval F7x выйдет с единственным доступным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 л.с. Младший 1,5-литровый агрегат хотя и вписан в ОТТС, но пока из гаммы исключен. Как предположили журналисты портала «Китайские автомобили», это сделано, чтобы избежать прямой конкуренции с родственным Haval F7.Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В базовое оснащение войдут галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, круиз-контроль, простенький «климат», 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Максимальная комплектация Premium сможет похвастаться полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения.Дополнительно купе-кроссовер можно будет дооснастить «интеллектуальным пакетом», в который входит 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления информационно-развлекательной системой. Цены пока держатся в секрете. Ожидается, что их объявят 7 ноября, вслед за этим должны официально стартовать российские продажи Haval F7x.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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