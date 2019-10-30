30 октября 2019, 00:01
Раскрыты комплектации Haval F7x
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Фото: Haval
На тульском заводе Haval прошла презентация нового купеобразного кроссовера Haval F7x, сборка которого стартовала здесь неделю назад. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения, с одним мотором и двумя типами привода на выбор.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
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Серийное производство купеобразного кроссовера Haval F7x стартовало на тульском заводе марки неделю назад ...Читать далее
Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В базовое оснащение войдут галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, круиз-контроль, простенький «климат», 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.
На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Максимальная комплектация Premium сможет похвастаться полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения.
Дополнительно купе-кроссовер можно будет дооснастить «интеллектуальным пакетом», в который входит 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления информационно-развлекательной системой. Цены пока держатся в секрете. Ожидается, что их объявят 7 ноября, вслед за этим должны официально стартовать российские продажи Haval F7x.
Комментарии
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
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