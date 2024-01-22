Раскрыты подробности о 7-местном Evolute i-Space: 287 сил и 1150 километров без дозаправки

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Новый кроссовер i-Space станет самым просторным автомобилем в линейке Evolute: его длина достигает 4 760 мм, а размер колесной базы – 2 785 мм. Дорожный просвет 180 мм. Третий ряд сидений можно сложить в ровный пол, а диван второго ряда складывается в пропорции 40/60. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 110 л.с. и электромотора на 178 л.с. Суммарная отдача составляет 287 л.с. и 435 Нм пикового крутящего момента. С полностью заряженной батареей и полностью заправленным 60-литровым топливным баком Evolute i-Space может проехать 1 150 километров.

В списке доступного оснащения значится 12,0-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с 12 динамиками, огромный панорамный люк на крыше, сиденья с подогревом и вентиляцией, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении при движении назад, а также качественная шумоизоляция салона и 19-дюймовые колесные диски. Есть даже специальный режим для езды по снегу.

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