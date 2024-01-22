Раскрыты подробности о 7-местном Evolute i-Space: 287 сил и 1150 километров без дозаправки
Фото: Evolute
Фото: Evolute
Фото: Evolute
Фото: Evolute
Фото: Evolute
Фото: Evolute
Фото: Evolute
В списке доступного оснащения значится 12,0-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с 12 динамиками, огромный панорамный люк на крыше, сиденья с подогревом и вентиляцией, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении при движении назад, а также качественная шумоизоляция салона и 19-дюймовые колесные диски. Есть даже специальный режим для езды по снегу.
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При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать последствия очередного мощного снегопада. С начала сезона с улиц города вывезли уже более 2 млн кубометров снега.Читать далее
-
22.01.2024, 09:34
Mazda6 уходит в историю: названы сроки остановки конвейера
Компания Mazda завершает производство Mazda6 нынешнего поколения, которое продается уже более 12 лет. Преемника у него не будет. Место красивого седана займут кроссоверы.Читать далее
-
22.01.2024, 09:03
Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что на 35% автомобилей в нашей стране реальный пробег не соответствует показаниям одометра. Где такие машины встречаются чаще и какие марки попали в группу риска.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:57
В Москве вновь расширяют зону платной парковки
С 22 января столичные власти в очередной раз расширили зону платной муниципальной парковки. Список пополнят еще 50 участков улиц, загруженные транспортом и находящиеся вблизи крупных жилых комплексов.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
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