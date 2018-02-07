7 февраля 2018, 16:50

Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor

Компания Ford поделилась фотографиями и техническими подробностями самой экстремальной версии нового пикапа Ford Ranger Raptor. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и колесную базу, а также новый 2-литровый битурбодизель и 10-диапазонный «автомат» от Blue Oval.
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  Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor Ford Ranger Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor Ford Ranger Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor Ford Ranger Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor Ford Ranger Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor
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фото
  
Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
Официальный пресс-релиз и изображения Ranger Raptor компания Ford разослала лишь после утечки информации в Сеть. Сначала фото появились на австралийском автомобильном портале Motoring. Их быстро удалили, но бдительные журналисты из Motor1 вновь успели скопировать фото и опубликовали их на своем сайте. 

Передняя часть Ranger Raptor выполнена в духе F-150 Raptor: узнаваемая решетка радиатора, усиленный бампер и светодиодные противотуманки. В конструкции кузова использовались композитные материалы. Благодаря им передние крылья устойчивы к различным вмятинам, в том числе и от зубов (мало ли куда придется заехать на таком внедорожнике). Инженерам пришлось расширить колесные арки, чтобы установить негабаритные шины BF Goodrich размерностью 285/70R17. Цветовая палитра представлена 4 стандартными цветами Ford и одним специально разработанным для Ranger Raptor – серым Conquer Grey. Контрастные акценты Dyno Grey еще больше подчеркивают брутальную сущность автомобиля.

«Ford Ranger Raptor – это кроссовый мотоцикл, снегоход и квадроцикл, превращенные в пикап. Невероятные и потрясающие ощущения!», - заявил главный инженер Ford Performance Джамал Хамеди. 

Новый пикап сочетает в себе отличные внедорожные качества стандартного Ranger с мощью линейки Raptor.  Дорожный просвет увеличили до 283 мм. Настройка подвески предусматривает 6 вариантов: два для дорог (обычный и спорт) и четыре для бездорожья (трава/снег, грязь, горы, пустыни). Пикап получил 2-литровый битурбо дизель мощностью 213 л.с. и крутящим моментом 500 Нм и с 10-ступенчатую АКПП. Автомобиль построен на заводе Ford в Таиланде. Здесь же новинка проходила ходовые испытания.
Новинки и концепт кары Форд Рейнджер

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Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor
{{model_1787}}Официальный пресс-релиз и изображения Ranger Raptor компания Ford разослала лишь после утечки информации в Сеть. Сначала фото появились на австралийском автомобильном портале Motoring. Их быстро удалили, но бдительные журналисты из Motor1 вновь успели скопировать фото и опубликовали их на своем сайте. Передняя часть Ranger Raptor выполнена в духе F-150 Raptor: узнаваемая решетка радиатора, усиленный бампер и светодиодные противотуманки. В конструкции кузова использовались композитные материалы. Благодаря им передние крылья устойчивы к различным вмятинам, в том числе и от зубов (мало ли куда придется заехать на таком внедорожнике). Инженерам пришлось расширить колесные арки, чтобы установить негабаритные шины BF Goodrich размерностью 285/70R17. Цветовая палитра представлена 4 стандартными цветами Ford и одним специально разработанным для Ranger Raptor – серым Conquer Grey. Контрастные акценты Dyno Grey еще больше подчеркивают брутальную сущность автомобиля.«Ford Ranger Raptor – это кроссовый мотоцикл, снегоход и квадроцикл, превращенные в пикап. Невероятные и потрясающие ощущения!», - заявил главный инженер Ford Performance Джамал Хамеди. Новый пикап сочетает в себе отличные внедорожные качества стандартного Ranger с мощью линейки Raptor.  Дорожный просвет увеличили до 283 мм. Настройка подвески предусматривает 6 вариантов: два для дорог (обычный и спорт) и четыре для бездорожья (трава/снег, грязь, горы, пустыни). Пикап получил 2-литровый битурбо дизель мощностью 213 л.с. и крутящим моментом 500 Нм и с 10-ступенчатую АКПП. Автомобиль построен на заводе Ford в Таиланде. Здесь же новинка проходила ходовые испытания.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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