7 февраля 2018, 16:50
Рассекречен экстремальный Ford Ranger Raptor
Компания Ford поделилась фотографиями и техническими подробностями самой экстремальной версии нового пикапа Ford Ranger Raptor. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и колесную базу, а также новый 2-литровый битурбодизель и 10-диапазонный «автомат» от Blue Oval.
Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
Передняя часть Ranger Raptor выполнена в духе F-150 Raptor: узнаваемая решетка радиатора, усиленный бампер и светодиодные противотуманки. В конструкции кузова использовались композитные материалы. Благодаря им передние крылья устойчивы к различным вмятинам, в том числе и от зубов (мало ли куда придется заехать на таком внедорожнике). Инженерам пришлось расширить колесные арки, чтобы установить негабаритные шины BF Goodrich размерностью 285/70R17. Цветовая палитра представлена 4 стандартными цветами Ford и одним специально разработанным для Ranger Raptor – серым Conquer Grey. Контрастные акценты Dyno Grey еще больше подчеркивают брутальную сущность автомобиля.
«Ford Ranger Raptor – это кроссовый мотоцикл, снегоход и квадроцикл, превращенные в пикап. Невероятные и потрясающие ощущения!», - заявил главный инженер Ford Performance Джамал Хамеди.
Новый пикап сочетает в себе отличные внедорожные качества стандартного Ranger с мощью линейки Raptor. Дорожный просвет увеличили до 283 мм. Настройка подвески предусматривает 6 вариантов: два для дорог (обычный и спорт) и четыре для бездорожья (трава/снег, грязь, горы, пустыни). Пикап получил 2-литровый битурбо дизель мощностью 213 л.с. и крутящим моментом 500 Нм и с 10-ступенчатую АКПП. Автомобиль построен на заводе Ford в Таиланде. Здесь же новинка проходила ходовые испытания.
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