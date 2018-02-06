6 февраля 2018, 13:25
Рассекречен Hyundai Santa Fe нового поколения
Компания Hyundai поделилась первыми изображениями нового внедорожника Santa Fe, продажи которого в Южной Корее стартуют 7 февраля. Версия для России и Европы появится чуть позже, но радикальных изменений ждать не стоит.
Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
Со сменой поколения внедорожник Santa Fe прибавил в размерах. Увеличилась длина, расширилась колесная база. Благодаря этому, по словам представителей Hyundai, внедорожник может похвастаться самым большим в классе местом для ног пассажиров во втором ряду. Расстояние между вторым и третьим рядом также выросло. Это облегчает пассажирам последнего ряда доступ в автомобиль. При необходимости задние сидения складываются легким касанием, увеличивая полезный объем багажного отделения.
Новый Santa Fe оснащается системой BlueLink 2.0, которая позволяет дистанционно управлять автомобилем при помощи смартфона, например, запускать двигатель или получать сведения от бортовых систем. А новая система распознавания голоса, созданная на базе искусственного интеллекта от корейской компании Kakao, позволит электронике воспринимать более естественные речевые обороты.
В число электронных помощников входят: системы предупреждения о возможном столкновении (FCW и FCA), система контроля за рядностью движения (LKA) и система предупреждения выезда из своей полосы (LDW), а также система контроля за состоянием водителя. Еще в числе интересных технологий – функция безопасного выхода Safe Exit Assist (SEA). Система сканирует пространство вокруг автомобиля и блокирует дверь, если задний пассажир попробует выйти, не заметив приближающийся автомобиль.
В моторную гамму нового Santa Fe войдут: 2-литровый бензиновый турбомотор и два турбодизеля объемом 2,0 и 2,2 литра. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат», привод - полный по умолчанию.
Публичная премьера Hyundai Santa Fe нового поколения состоится или в марте на автосалонев Женеве, или в апреле в Нью-Йорке.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
| Кому: Nonameus Вообще понятие "антифриз с низкой вязкостью" больше похоже на маркетинговый ход, призванный увеличить продажи самого обычного G12+. Даже если подобные охлаждающие жидкости и существуют, то необходимо обратить внимание на оборотную сторону "низкой вязкости" - высокую текучесть. Это означает ...
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