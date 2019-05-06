6 мая 2019, 00:35
Рассекречен интерьер BMW 1-Series нового поколения
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До премьеры BMW 1-Series третьего поколения (F40) осталось менее полугода. Новинку покажут в сентябре на Франкфуртском мотор-шоу. Автомобиль, обтянутый маскировочной пленкой, вовсю тестируют на Нюрбургринге. Фотошпионам удалось подобраться к хэтчбеку поближе и заглянуть в салон.
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Компания BMW приоткрыла завесу над хэтчбеком 1-Series третьего поколения, который выйдет под заводским индексом ...Читать далее
На шпионских снимках запечатлен хэтчбек в начальной комплектации без цифровой приборной панели. Мы видим закрытые заглушками круглые аналоговые шкалы. Покупателям таких автомобилей предложат лишь цветной экран бортового компьютера и тасчскрин информационно-развлекательной системы. В пользу базового уровня оснащения свидетельствуют и вполне обычные кресла, лишенные боковых анатомических валиков, как у хэтчбеков в более «богатых» и мощных версиях.
Ранее представители BMW сообщили, что салон нового хэтчбека 1-Series станет просторнее при сохранении прежних внешних габаритов автомобиля. Пассажиры второго ряда получат дополнительные 3 см в области ног и 2 см над головой. Объем багажного отделения возрастет на 20 литров (до 380 литров).
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