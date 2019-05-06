6 мая 2019, 00:35

Рассекречен интерьер BMW 1-Series нового поколения

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До премьеры BMW 1-Series третьего поколения (F40) осталось менее полугода. Новинку покажут в сентябре на Франкфуртском мотор-шоу. Автомобиль, обтянутый маскировочной пленкой, вовсю тестируют на Нюрбургринге. Фотошпионам удалось подобраться к хэтчбеку поближе и заглянуть в салон.
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
Рассекречен интерьер BMW 1 Series нового поколения
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Известно, что новый BMW 1-Series построят на платформе FAAR, которая заменит платформу UKL, предназначенную для автомобилей BMW с передним приводом. Базовая версия 118i получит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатую «коробку» с двойным сцеплением. Гибридная модификация на базе того же ДВС будет выдавать 225 л.с. «Заряженную» версию M135i оснастят 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 306 л.с. Младшим мотором в дизельной линейке станет двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 193 л.с. для версии BMW 120d.

На шпионских снимках запечатлен хэтчбек в начальной комплектации без цифровой приборной панели. Мы видим закрытые заглушками круглые аналоговые шкалы. Покупателям таких автомобилей предложат лишь цветной экран бортового компьютера и тасчскрин информационно-развлекательной системы. В пользу базового уровня оснащения свидетельствуют и вполне обычные кресла, лишенные боковых анатомических валиков, как у хэтчбеков в более «богатых» и мощных версиях. 

Ранее представители BMW сообщили, что салон нового хэтчбека 1-Series станет просторнее при сохранении прежних внешних габаритов автомобиля. Пассажиры второго ряда получат дополнительные 3 см в области ног и 2 см над головой. Объем багажного отделения возрастет на 20 литров (до 380 литров).

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Рассекречен интерьер BMW 1-Series нового поколения
{{material_126108}}Известно, что новый BMW 1-Series построят на платформе FAAR, которая заменит платформу UKL, предназначенную для автомобилей BMW с передним приводом. Базовая версия 118i получит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатую «коробку» с двойным сцеплением. Гибридная модификация на базе того же ДВС будет выдавать 225 л.с. «Заряженную» версию M135i оснастят 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 306 л.с. Младшим мотором в дизельной линейке станет двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 193 л.с. для версии BMW 120d.На шпионских снимках запечатлен хэтчбек в начальной комплектации без цифровой приборной панели. Мы видим закрытые заглушками круглые аналоговые шкалы. Покупателям таких автомобилей предложат лишь цветной экран бортового компьютера и тасчскрин информационно-развлекательной системы. В пользу базового уровня оснащения свидетельствуют и вполне обычные кресла, лишенные боковых анатомических валиков, как у хэтчбеков в более «богатых» и мощных версиях. Ранее представители BMW сообщили, что салон нового хэтчбека 1-Series станет просторнее при сохранении прежних внешних габаритов автомобиля. Пассажиры второго ряда получат дополнительные 3 см в области ног и 2 см над головой. Объем багажного отделения возрастет на 20 литров (до 380 литров).
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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