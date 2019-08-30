30 августа 2019, 01:02
Рассекречен интерьер новой Hyundai Creta
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В Сети появились первые «живые» снимки интерьера серийного кроссовера Hyundai ix25 второго поколения, который приедет в Россию как новая Creta. Судя по «декорациям» фотографии были сделаны в сборочном цехе китайского завода.
Фото: autohome.com.cn
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В салоне, прежде всего, бросается в глаза цифровая панель приборов и огромный сенсорный экран медиасистемы, на который также вывели управление климатической установкой и другими настройками автомобиля. Полностью изменилась конфигурация передней консоли и центрального тоннеля. Появился новый руль, а шайба выбора режимов движения разместилась рядом с рычагом КПП.
Официальная премьера серийного Hyundai ix25 второго поколения должна состояться через неделю, 5 сентября на мотор-шоу в Чэнду. Новый кроссовер стал чуть больше и получил более экстравагантный дизайн с «многоэтажной» передней оптикой и двухуровневыми задними фонарями. Продажи в Китае стартуют нынешней осенью. До России новинка доберется не ранее 2021 года.
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