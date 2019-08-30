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30 августа 2019, 01:02

Рассекречен интерьер новой Hyundai Creta

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В Сети появились первые «живые» снимки интерьера серийного кроссовера Hyundai ix25 второго поколения, который приедет в Россию как новая Creta. Судя по «декорациям» фотографии были сделаны в сборочном цехе китайского завода.
Рассекречен интерьер новой Hyundai Creta

Фото: autohome.com.cn

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Китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии кроссовера Hyundai ix25 нового поколения, который ...
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Компактный кроссовер Hyundai ix25/Creta второго поколения дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года в качестве предсерийного образца. Недавно китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии новинки, а это значит, что автомобиль прошел все необходимые испытания. Судя по появившимся сейчас снимкам, в Поднебесной стартовало серийное производство кроссовера.

В салоне, прежде всего, бросается в глаза цифровая панель приборов и огромный сенсорный экран медиасистемы, на который также вывели управление климатической установкой и другими настройками автомобиля. Полностью изменилась конфигурация передней консоли и центрального тоннеля. Появился новый руль, а шайба выбора режимов движения разместилась рядом с рычагом КПП.

Официальная премьера серийного Hyundai ix25 второго поколения должна состояться через неделю, 5 сентября на мотор-шоу в Чэнду. Новый кроссовер стал чуть больше и получил более экстравагантный дизайн с «многоэтажной» передней оптикой и двухуровневыми задними фонарями. Продажи в Китае стартуют нынешней осенью. До России новинка доберется не ранее 2021 года.

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Рассекречен интерьер новой Hyundai Creta
{{material_127260}}Компактный кроссовер Hyundai ix25/Creta второго поколения дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года в качестве предсерийного образца. Недавно китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии новинки, а это значит, что автомобиль прошел все необходимые испытания. Судя по появившимся сейчас снимкам, в Поднебесной стартовало серийное производство кроссовера.В салоне, прежде всего, бросается в глаза цифровая панель приборов и огромный сенсорный экран медиасистемы, на который также вывели управление климатической установкой и другими настройками автомобиля. Полностью изменилась конфигурация передней консоли и центрального тоннеля. Появился новый руль, а шайба выбора режимов движения разместилась рядом с рычагом КПП.Официальная премьера серийного Hyundai ix25 второго поколения должна состояться через неделю, 5 сентября на мотор-шоу в Чэнду. Новый кроссовер стал чуть больше и получил более экстравагантный дизайн с «многоэтажной» передней оптикой и двухуровневыми задними фонарями. Продажи в Китае стартуют нынешней осенью. До России новинка доберется не ранее 2021 года.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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